Захарова остро отреагировала на слова Бореля о способе «выиграть войну»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Он заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».

«Вот вам и «экономическая организация». Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Боррель сказал, что Евросоюз сожалеет о введении Россией контрсанкций в отношении его руководителей и об отсутствии юридической возможности их оспорить. Также Боррель признал устойчивость рубля на фоне санкций.

—