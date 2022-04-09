Захарова остро отреагировала на слова Бореля о способе «выиграть войну»
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Он заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».
«Вот вам и «экономическая организация». Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Боррель сказал, что Евросоюз сожалеет о введении Россией контрсанкций в отношении его руководителей и об отсутствии юридической возможности их оспорить. Также Боррель признал устойчивость рубля на фоне санкций.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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