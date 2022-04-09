 

Захарова остро отреагировала на слова Бореля о способе «выиграть войну»

09.04.2022, 17:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Он заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».

«Вот вам и «экономическая организация». Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Боррель сказал, что Евросоюз сожалеет о введении Россией контрсанкций в отношении его руководителей и об отсутствии юридической возможности их оспорить. Также Боррель признал устойчивость рубля на фоне санкций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / “Митингующие пошли на своеобразный штурм”. Пресс-секретарь Лукашенко рассказала свою версию происходящего в Минске

18.01 / “Вопрос продления карантина будет решаться в течение весны”. Ткаченко рассказал, что заработает в Украине с 25 января

04.07 / Ярмоленко: Нас надломил этот быстрый гол

05.11 / В постановлении российского суда по жалобе Навального ни разу не упомянули его фамилию

22.10 / Путин пообещал, что РФ модернизирует сельское хозяйство из-за изменений климата

16.01 / Не делать глупостей – Bloomberg о переменах во внешней политике США при Байдене

14.10 / “Синяк на бедре от любви?”, “Это засос”. Каменских взволновала сеть видом своего тела

16.12 / Президент Литвы заявил о поражении властей страны в скандале с «Беларуськалием»

05.02 / Украина должна получить все дозы китайской вакцины от COVID-19 до конца мая

01.04 / Диана Гурцкая и Стас Михайлов стали Народными артистами России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика