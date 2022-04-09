 

Минобразования перейдёт на электронные дипломы

09.04.2022, 16:51, Разное
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В рамках программы государственной цифровизации министерство образования России приняло решение, начиная с 2023 года вручать выпускникам высших учебных заведений документы об их окончании исключительно в электронном виде. По словам чиновников, это поможет сохранить лесные насаждения и сократить производство бумаги.

«Мы уже имеем положительный опыт на примере ввода электронных трудовых книжек и пенсионных удостоверений. Такой документ не потеряется, его нельзя подделать, при этом, он по-прежнему представляет свидетельство об окончании высшего образования. Единственный минус – не будет шумных церемоний, но и попоек тоже не будет, что хорошо, тем более, что пандемию мы окончательно не победили», – пояснил замминистра просвещения Иван Авакян. 

Приказом ведомства все вузы обязаны подготовить электронные дипломы и предоставить их выпускнику в виде QR-кода, файла в формате pdf и мобильном формате. Также документ появится на странице на Госуслугах. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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