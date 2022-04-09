Мнение: Отъезд

Без подтверждения, но есть сообщения о том, что из России выехал в Израиль Алексей Кудрин — бывший министр финансов и коллега Путина еще по работе в мэрии Санкт-Петербурга. По сути, именно Кудрин и создал экономику путинского режима, основанную на беспощадном грабеже и вывозе национальных богатств, и именно Кудрин сделал все, чтобы доходы от торговли природных ресурсов ни в коем случае не приносили стране пользу, проводя тотальную «стерилизацию» этих доходов и хороня их в различных фондах за пределами страны.

Если Кудрин и правда бежал, то это может говорить о том, что дела режима и правда идут всё хуже. Так как для Запада такие люди являются ценным активом, за свое будущее Кудрин и немногочисленные подобные ему могут быть спокойны за свое будущее.

Почему немногочисленные? Потому что разных миллиардеров-олигархов, талантливых менеджеров и великих геополитиков Запад может набрать из точно такого же тупого и алчного отребья, которым они были пару десятков лет назад. Цена им — пятачок за пучок. А вот умных врагов страны мало найти, их нужно еще вырастить. Такими не стоит разбрасываться, они пригодятся и в будущем.

Отъезд, кстати, произошел либо в самом начале “спец-операции”, либо рядом с ним. Не вчера-позавчера. По всей видимости, Кудрин просто решил переждать военный психоз и возможные эксцессы. Ну, а там – по обстановке.

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