СМИ: Ксения Собчак получила гражданство Израиля
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Российская журналистка Ксения Собчак вместе с сыном получила гражданство Израиля.
«Российская журналистка (…) Ксения Собчак получила израильское гражданство» – информирует издание Haaretz со ссылкой на осведомленные источники, передает РИА «Новости».
Издание сообщает, что Собчак стала гражданкой Израиля согласно израильскому закону о возвращении, в связи с тем, что ее дед по материнской линии имел еврейские корни. Сын Собчак имеет право на получение гражданства по своему отцу – актеру Максиму Виторгану.
С начала спецоперации на Украине Собчак находилась в Израиле, об этом она сообщала подписчикам в соцсетях.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет