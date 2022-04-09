 

СМИ: Ксения Собчак получила гражданство Израиля

09.04.2022, 13:40, Новости дня
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Российская журналистка Ксения Собчак вместе с сыном получила гражданство Израиля.

«Российская журналистка (…) Ксения Собчак получила израильское гражданство» – информирует издание Haaretz со ссылкой на осведомленные источники, передает РИА «Новости».

Издание сообщает, что Собчак стала гражданкой Израиля согласно израильскому закону о возвращении, в связи с тем, что ее дед по материнской линии имел еврейские корни. Сын Собчак имеет право на получение гражданства по своему отцу – актеру Максиму Виторгану.

С начала спецоперации на Украине Собчак находилась в Израиле, об этом она сообщала подписчикам в соцсетях. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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