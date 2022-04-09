Мнение: Пока «Усы Пескова» всё слили или еще раз про панику



Итак, товарищи, я тут удивлен, конечно, и даже, где-то завидую тем, кто уже два дня переживает за "наших в окопах", ругает Пескова и вообще, оказывается, вполне себе живет нормальной такой, обычной, повседневной жизнью. Причем их уже даже доллар по 70 не радует, потому что "ну типа, вы же все понимаете". Я понимаю. Что в танке главное – пардон, не пердеть.

Потому что, давайте кое-что по полочкам разложим, правда?

1) По Пескову – он несет пургу. Причем, мне вот совсем не понравилась пурга про больших патриотов Собчак и Урганта, я уже не раз сказал. Хотя бы потому что, по слухам, но почему-то верится, правда, один из фигурантов продает за какие-то безумные миллионы аппартаменты в Москва Сити, вторая за 800 млн рублей тоже недвижку в Москве. Причем, вторая еще задавалась вопросом, как же это так у нас, что если папа с мамой политики или чиновники – то дети сразу становятся удачными бизнесменами.

И знаете, я не против допустим министра Сельскокого Хозяйства РФ, потому что вижу – как у нас все теперь с сельским хозяйством. Но вот зато я вижу, что Ксения Анатольевна нам подарила "Дом-2" и кучу ненависти, а также это ее автомобиль убил человека. Плюс, господин Ургант Младший, мне кажется тоже сильно культуру России не обогатил.

Однако, даже так – что вы так разошлись на слова Пескова о потерях? Их что нет? Или что – вы теперь спецы и по этим вопросам? Ах, душа болит. Ну, душа не жопа, завяжите и лежите, чо.

2) Потому что у нас пункт номер два.

Никто никого не сливает, вы что забыли Сирию? Вы что, думаете, Путин, который остановил Вторую Чеченскую – сейчас все бросит? Что, Саакашвили на это посмотрев скажет – а что так можно было? Нет, просто вы хотите переживать "за парней в окопах". Как уже сказал, завяжите и лежите. Парням в окопах сейчас хорошо, четко и ясно – враг там, пули летают, наши танки побеждают. И это важное и третье.

Там как бы сейчас нескучно даже не потому, что ребята работают аккуратно и это рельные боевые действия. Там весь "Цивилизованный мир" с нами. Воюет с нами.

И если есть те, кого принудили, они потом какие попало танки передают, на которых за пивасом сгонять можно, а победить нет – то есть и реальные гады. И я даже не о поставках техники, про которую все почему-то люто стали переживать. Тут дело-то несколько в ином. Давайте это процитируем:

Над Румынией и Польшей непрерывно висят самолёты ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) НАТО с опытными экипажами, в небе постоянно находятся спутники разведки США. Напоминаю, что просто по бюджетам на свой Роскосмос мы выделяли $2.5 млрд в год, гражданский бюджет НАСА $25 млрд, гражданский бюджет только SpaceX равен роскосмосовскому — и это не считая десятков миллиардов долларов ежегодно на всю лихорадочно разворачиваемую США систему контроля всей планеты.США видят не просто наши войска на земле, они видят нашу авиацию, беспилотники, изучают поля радиолокации, оценивают время подлёта Калибров, они из центра управления операцией в Польше постоянно выдают целеуказания украинским генералам в режиме онлайн.Вот откуда отмечаемая нашими войсками точность украинской артиллерии, вот откуда ракетные бригады Точек-У точно знают, куда и как выдвинуться, точно во сколько сделать запуск и сколько у них времени свалить с позиции.Это не их глаза и мозги. Это глаза и мозги НАТО. То, что в этих условиях наши малочисленные войска обнулили небо, сняли с карты фактор Святых Байрактаров и громят паразитов — это выдающаяся тяжёлая работа наших военных и тыла.

Воот. Подумайте лучше об этом. А не истерите, что скоро и Польша на нас, и так далее. Это все тупое хайпожорство. У него есть три повода.

а) Срубить бабла или набрать подписоты, как господин Подоляка, о чем я сразу говорил – но народу-то зашло дерьма с лопаты поесть.

б) Это работает служба информационных операций Украины – тоже тут многим надо еще глаза открыть.

в) Вам просто хочется себе повесить медальку на шею "Как я переживаю за наших парней" (пардон на втором игроке).

Потому что, смотрю от жопки-то отлегло. И сахар нас больше не интересует, и бумага для принтера не в трендах – теперь вот: или Польша атакует или Песков нехороший.

Бобры, выдохните – у вас слишком хорошие стулья и диваны, и слишком мало работы.

Потому что в любом другом случае, вы сейчас работали бы у станка в три смены или сидели в окопах. А так вам тупо голову занять перегретую нечем. Ну, почитайте.

Хотя бы этот текст.

Вместе победим!

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