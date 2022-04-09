Как включить модные тенденции в свой весенний образ: миксуем простые и трендовые наряды с помощью стильных приемов

В нынешнем сезоне модельеры предлагают нам большое количество трендов для создания эффектных образов. По желанию вы можете отдать предпочтение деловому элегантному или улично-спортивному стилю. Чтобы любые ваши луки получились стильными и привлекательными, возьмите на вооружение следующие советы.

Тренчи и плащи

Это самые лучшие союзники зимой, когда погода нестабильна: то дождь и прохладно, то тепло и сухо. В любом случае тренч станет вашей палочкой-выручалочкой.

Вы можете использовать его как составную часть образа (например, сочетая с брюками, подобранными в тон). А можете сделать тренч акцентной вещью, альтернативой платью.

Куртка-рубашка и мешковатые брюки

Куртка-рубашка — настоящий хит осени. Этот предмет гардероба прекрасно сочетается со свитерами, водолазками, футболками и кофтами.

Если хотите создать трендовый лук, тогда сделайте микс из куртки-рубашки и мешковатых брюк. Неформальный образ прекрасно впишется в спортивный и повседневный стиль.

Куртка-рубашка с платьем

Тенденция этого сезона — это носить верхнюю одежду так, как будто это и есть основной наряд, как будто внизу нет другой одежды. Чтобы воплотить такой трюк в жизнь, нужно надеть под низ что-то незаметное, маленькое и короткое. Например, мини-платье, и желательно облегающее.

Когда вы застегиваете куртку-рубашку на все пуговицы, то создается иллюзия, что это и есть вся ваша одежда. В то же время вы можете всегда расстегнуть куртку и снять ее, если на улице жарко, оставшись в эффектном мини-платье.

Платье с цветочным принтом

Сложно вспомнить тот весенний сезон, когда такой рисунок не был бы актуален. Этот год не стал исключением из правил. В моде по-прежнему платья в цветочек или с любым другим растительным принтом. Такие изделия делают образ романтичным, легким и воздушным. Прекрасный вариант для свидания.

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Очень длинные брюки

Речь идет о штанах, которые внизу лежат фалдами, закрывая обувь. Такая модель вносит нотку брутальности в любой образ, делает его более непринужденным, а не строгим и вычурным. Обязательно отдавайте предпочтение брюкам с высокой посадкой.

Блейзер оверсайз и джинсы

В этом тренде нет ничего нового: он актуален уже не в первый год. Модниц со всего мира он покорил своей простотой, ведь редко у кого в гардеробе не найдется пары джинсов и блейзера. Кстати, что касается верхней одежды, то в моде сейчас изделия из кожи или экокожи.

Индивидуальный крой

В моде — та одежда, которая сидит по фигуре. Если в магазине бывает сложно найти вещь по размеру, то в ателье вам точно пошьют изделие с учетом индивидуальных особенностей вашей фигуры. Если есть такая возможность, то отдавайте предпочтение вещам индивидуального кроя.

“Мужской” пиджак

Здесь можно сыграть на контрасте «брутального» пиджака грубого кроя и элегантной обуви и мини-юбки. Акцент на женственности гарантирован.

Колор-блок

Если вы любите яркую одежду, тогда при создании эффектных образов обязательно используйте данную технику. Суть ее заключается в комбинировании двух или трех насыщенных оттенков. Например, сиреневого с оранжевым. Или розового с желтым.