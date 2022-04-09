 

Звезда “Бумажного дома” Мигель Эрран чуть не сгорел в собственном доме

09.04.2022, 14:20, Разное
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В минувшую пятницу Мигель Эрран, ставший знаменитым благодаря роли хакера Рио “Бумажный дом”, пережил один из самых худших моментов в своей жизни – пока он спал, в его доме начался пожар. К счастью, обошлось без жертв – 25-летний актер быстро выбрался из окна своей спальни. А происходящее зафиксировал на камеру телефона – этим видео он поделился в соцсетях с ироничной подписью: “Доброе утро”.

На кадрах видно, как разгорается огонь. А на заднем фоне звучат сирены пожарных расчетов. 

Какого хрена? Мой дом! – плачет Мигель.

Позже Эрран опубликовал еще один ролик, в котором показал, как выглядит его дом после пожара. Сильнее всего пострадали гостиная, кухня и часть прихожей – вся мебель и вещи актера сгорели почти до тла. Потолок обуглился, в некоторых местах разбились люстры и обнажилась проводка. Так что теперь актеру предстоит капитальный ремонт. 

 



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