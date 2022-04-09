Описание батальона «Азов» удалили из японского справочника по терроризму

Следственное управление общественной безопасности при министерстве юстиции Японии решило удалить из справочника по международному терроризму за 2021 год описание украинского националистического батальона «Азов».

«В последнее время наблюдаются случаи, когда публикуется фактически ошибочная информация о том, что Следственное управление общественной безопасности якобы признало батальон «Азов» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело – прим. ВЗГЛЯД) неонацистской организацией. Мы сожалеем о возникновении этой ситуации», – заявили в релизе организации, передает РИА «Новости».

Отмечается, что справочник содержит данные, собранные из различных открытых источников, в том числе, зарубежных и японских СМИ, отчеты исследовательских институтов и других. Это не является оценкой управления и не подтверждает факт того, что управление признало батальон «Азов» неонацистской организацией.

Для избежание повторного распространения неверной информации данные о батальоне удалили.

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