Российским призерам Олимпиады решили выдать деньги вместо автомобилей

Фонд поддержки олимпийцев РФ (ФПОР) принял решение заменить выдачу автомобилей победителям и призерам Олимпийских игр в Пекине на денежные выплаты, сообщили в пресс-службе организации.

«В свете создавшейся сегодня ситуации руководством фонда принято решение о замене автомобилей на денежные гранты чемпионам и призерам зимних Олимпийских игр в Пекине. Их размеры сопоставимы с выплатами по линии государства», – цитирует ТАСС сообщение ФПОР.

После летней Олимпиады в Токио спортсмены, завоевавшие медали, получали автомобили BMW X5 за победу, и BMW X3 за серебряные и бронзовые награды.

Правительство РФ в феврале приняло решение о том, что за золотую медаль спортсмены получат 4 млн рублей, за серебряную – 2,5 млн, за бронзовую медаль – 1,7 млн.

Напомним, РФ по числу медалей на зимней Олимпиаде превзошла рекорд СССР. Сборная РФ завоевала шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

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