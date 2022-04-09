 

Российским призерам Олимпиады решили выдать деньги вместо автомобилей

09.04.2022, 14:15, Новости дня
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Фонд поддержки олимпийцев РФ (ФПОР) принял решение заменить выдачу автомобилей победителям и призерам Олимпийских игр в Пекине на денежные выплаты, сообщили в пресс-службе организации.

«В свете создавшейся сегодня ситуации руководством фонда принято решение о замене автомобилей на денежные гранты чемпионам и призерам зимних Олимпийских игр в Пекине. Их размеры сопоставимы с выплатами по линии государства», – цитирует ТАСС сообщение ФПОР.

После летней Олимпиады в Токио спортсмены, завоевавшие медали, получали автомобили BMW X5 за победу, и BMW X3 за серебряные и бронзовые награды.

Правительство РФ в феврале приняло решение о том, что за золотую медаль спортсмены получат 4 млн рублей, за серебряную – 2,5 млн, за бронзовую медаль – 1,7 млн.

Напомним, РФ по числу медалей на зимней Олимпиаде превзошла рекорд СССР. Сборная РФ завоевала шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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