Российские военные разминировали поселок в Харьковской области
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Саперы из российских инженерных войск разминировали участки сельхозугодий и территорию населенного пункта в Харьковской области от неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после обстрелов ВСУ, сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации провели разминирование населенного пункта в Харьковской области от неразорвавшихся боеприпасов реактивных систем залпового огня ВСУ», – приводит ТАСС сообщение Минобороны.
По данным Минобороны, среди неразорвавшихся боеприпасов были снаряды от реактивных систем залпового огня «Ураган». Все обнаруженные боеприпасы российскими военными саперами были уничтожены в безопасном месте. Неизвлекаемые из земли боеприпасы с соблюдением требований безопасности были уничтожены на месте путем подрыва.
Военнослужащие, проводившие разминирование, сообщили, что саперы «с местными жителями вошли во взаимодействие»: жители сами обложили мешками место падения ракеты, чтобы не повредить жилые здания.
«Мы приехали, установили заряд и уничтожили ракету. Соответственно, здания, окна и крыши после подрыва боеприпаса остались целыми», – сообщил один из саперов.
Ранее Минобороны показало уничтожение замаскированного склада боеприпасов ВСУ.
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