 

Мнение: О переговорах и длительности операции

09.04.2022, 13:45, Разное
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О переговорах и длительности операции

В отношении переговоров по Украине, как уже многие, наверное, заметили, их внешнее наполнение, все меньше отличается от содержания «переговоров в Минском формате», где происходила такая же профанация заявлений, обязательств, обещаний и посылов. При этом они проходят на фоне обещаний США и НАТО поддерживать длительную войну на территории Украины и обеспечивать длительные поставки вооружений для ведения боевых действий.

Фактически, переговоры для США и их украинских марионеток являются лишь обычной дымовой завесой, которую используют для того, чтобы попытаться восстановить ВСУ после понесенных потерь с целью последующих попыток перехода к локальным наступательным операциям где-нибудь летом, когда пополнение полученное по мобилизации и довооруженное НАТОвскими поставками, будет достаточно готово, чтобы усилить 1-2 направления и создать там необходимый перевес над ВС РФ, если те останутся действовать там в текущей группировке без увеличения ее численность за счет добровольцев, иностранцев, ЧВК, дополнительной мобилизации в ДНР и ЛНР и частичной мобилизации в РФ вкупе с переброской дополнительных сил.

Любые, даже декларативные уступки со стороны России будут однозначно трактоваться как признак слабости и использоваться во внутренней пропаганде для поднятия морального духа и поддержки курса на продолжение войны любой ценой. Протянутую руку и увещевания там никто не оценит – это будет трактоваться и уже трактуется как повод продолжать придерживаться выбранной стратегии институциализации войны и профанации переговорного процесса по лекалам «Минска-2». И достаточно велика вероятность, что даже полный разгром ВСУ на Донбассе не приведет к полному пересмотру этой стратегии. Скорее наоборот, ликвидация основных бригад полевой армии лишь подтолкнет перестройку оставшихся военных сил к структурам пригодным для ведения террористической войны с опорой на оставшиеся крупные города. А НАТО обеспечит подпитку этой конструкции как минимум на ближайшие месяцы.

Соответственно, РФ необходимо быть готовой не только к разгрому ВСУ на Донбассе, но и продолжению боевых действий после завершения операций на Востоке Украины. Что потребует дополнительных мобилизационных мероприятий в различных аспектах деятельности государственной машины. Как сегодня отметили в МИД РФ, Россия фактически находится в состоянии прокси войны с США и НАТО на территории Украины. И вполне понятно, что разгром части украинских сил, это лишь ослабление одного из инструментов в руках нашего главного врага, который намерен продолжать войну и далее. Соответственно, к этому длительному противостоянию надо быть готовым.

https://t.me/boris_rozhin/41007 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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