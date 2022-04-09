Хорошая квартира – Личное мнение

Вслед за слухами о продаже недвижимости Иваном Ургантом, появились и другие — шепчутся, что и Собчак продала квартиру в Москве.



Фото: Соцсети

Не знаю, насколько всё это соответствует действительности, но цены озвучиваются просто космические. Оно и понятно — недвижимость вся элитная.

Во всей этой истории меня зацепил один момент. Если всё это так, если и Ваня, и Ксюша избавляются от квартир, то удивительно, как быстро это всё происходит.

Квартиры за сотни миллионов уходят как горячие пирожки на вокзале.

Поражают не только цены, но и готовность людей сразу вложиться в недвижимость. Не в валюту, не в золото, а в квадратные метры, которые трудно назвать особо ликвидными инвестициями.

Значит, покупатели верят, что стоимость квартир не упадёт. Верят и в то, что смогут их быстро продать, если понадобится.

Вообще, это хороший для экономики знак, что есть люди, которые не боятся сейчас покупать квартиры за сотни миллионов рублей.

Ну, а Ксюше и Ване — некоторые считают их очень умными — можно в таком случае посочувствовать. Явно ведь из-за спешки продешевили.

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