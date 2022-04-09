«Война войной, а кредит по расписанию!»: Лукашенко возмутился несоблюдением Россией графика кредитных траншей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с правительством по бюджету страны. На встрече с министрами остро встал вопрос о непредоставлении Россией очередного валютного кредита Белоруссии.

«Мне полгода назад было обещано 500 миллионов долларов. Половину мы получили, а где еще?! Я вам тут не Moody’s какой-нибудь и рейтинги выставлять не стану. Не получим деньги, пойдем в суды. В Брюссель, Гаагу, мне все равно, но чтоб к вечеру деньги были! Война войной, а кредит по расписанию! Они там думают, мы не видим, кто начал всю эту бучу? Мы хоть и братские народы, но свои союзнические обязательства можем и пересмотреть», — заявил Лукашенко.

По итогам совещания президент Белоруссии дал ряд указаний главе правительства Роману Головченко и силовому блоку страны с целью получения кредита всеми возможными способами. Министерству финансов Белоруссии поручено проконтролировать ситуацию.

«Министр финансов, лично все выяснишь и мне потом доложишь. И не забудь с них пеню взять за просрочку. Мы еще посмотрим, что это будет за кредит и какова его структура. В рублях ни в коем случае не принимать! Селиверстов, я тебе при всех задачу ставлю, чтобы ты потом не говорил, что не было такого разговора или это провокация ЦРУ. Вот как на голубом глазу. Примешь рублевый перевод — поедешь обратно вслед за деньгами в Сибирь», — добавил Лукашенко.

В случае невыплаты Россией ожидаемого транша на 100 миллионов долларов Белоруссия может объявить кредитный дефолт и заморозить все российские активы вплоть до их национализации.

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