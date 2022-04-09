 

Мнение: Новый командующий

09.04.2022, 13:30, Разное
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Командующим спецоперацией РФ назначен генерал армии Александр Дворников, бывший командующий российскими войсками в Сирии.

В свое время Путин сообщил, что в Сирии российская армия проводит учения. Учитывая, что регулярного противника перед ней не было, а были исключительно иррегулярные партизанские подразделения, направленность учений сомнений не вызывала: карательная противопартизанская война. Со всей положенной атрибутикой: ковровые бомбардировки нелояльных территорий, создание выжженной земли, организация потока беженцев.

Если именно этот опыт теперь и будет востребован, то становится примерно понятно, что именно предполагается делать на Украине в условиях, когда военная победа над киевским режимом недостижима. Будет создаваться санитарная полоса выжженной земли, на которой понятие мирной жизни станет невозможным. Какую ширину будет занимать эта полоса, и зависит от действий командующего. Может, 50 км от границы с Россией. Может, 100. Но эта полоса должны быть обезлюжена (в современной трактовке — денацифицирована и демилитариирована), на ней не может вестись никакой хозяйственной деятельности, любые перемещения по этой зоне — либо с разрешения военных властей, либо пресекаться огнем на поражение.

С точки зрения такой задачи идеальным ее решением стало бы создание санитарного кордона до самого Днепра, однако скорее всего, на данном этапе в силу ресурсной недостаточности ограничатся менее масштабной задачей. Но с перспективой дальнейшего расширения полосы уничтоженной территории. В этом смысле не-война не будет закончена даже после заключения какого-нибудь «мирного договора». Он будет служить всего лишь перемирием. Сама «спец-операция» превращается в перманентное состояние — как и война в Сирии, где мы всех победили (трижды), но продолжаем с кем-то воевать.

Источник: Эль Мюрид



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