Мнение: Плохой старик, или что китайцы думают о Джо Байдене

На днях Джо Байден очередной раз пообещал нас раздавить. Цитирую: «Всего за один год наши санкции, вероятно, сведут на нет экономические достижения России за последние 15 лет… Потому что мы отрезали Россию от импорта технологий… мы собираемся задушить способность российской экономики расти на долгие годы».

Этот фрагмент речи Байдена перевели на китайский и выложили в китайскую соцсеть. Вот что пишут наши китайские друзья в комментариях под видео:

https://www.douyin.com/video/7083702921891745055

— Этот старик такой ненавистный.

— Я не знаю, кто будет смеяться до конца.

— Плохой старик очень плохой.

— Неужели мы тоже позволим ему ущипнуть себя за шею и сказать это?

— Это также напоминает нам о том, что ключевые технологии должны быть в наших собственных руках.

— Тысяча раненых врагов и восемьсот самоповреждённых.

— Этот старик совершил преступление против человечества.

— Рубль подорожал.

— Никогда не видел такого плохого старика.

— Старик неразумен и санкции на каждом шагу.

— Это плохое семя может достичь своей цели.

— Этими технологиями обладает Китай.

— Плохой старик, это безнадежно плохо, брюхо с плохой водой.

— Сын мой, давай посмотрим, кто смеялся до конца.

— Не тяни меня, я хочу дать ему пощечину.

— Но нефть приходится импортировать из России.

— Плохие парни стареют.

— Вы слишком стары, чтобы недооценивать силу России! Благодаря поддержке энергетики и продовольствия Россия может зарабатывать деньги, воюя!

— Как говорится, люди стары и коварны, деревья стары и скользки.

— Рано или поздно грибовидное облако умрет, и сеть будет разорвана.

— Этот старик слишком плох, рано или поздно наступит возмездие.

— Просто взорвите его, окончательная победа принадлежит Путину Великому и народам всего мира.

— Вы уже были в больнице? Почему у этого старика такое злое сердце?

— Я так смеюсь, что давайте сначала внимательно посмотрим на инфляцию и финансовый кризис с вашей стороны.

— Главарь бандитов.

— Чёрт, такой самонадеянный, что мне хочется устроить тебе гнездо из ног.

— Этот парень неортодоксален и ревнив, когда видит, как другие богатеют.

— Вредить другим, но не в своих интересах! Плохой старик.

— Старик, почему ты такой плохой? Как ваш учитель воспитывал вас тогда?

— У этого грёбаного плохого старика брюхо наполнено плохой водой.

— Байден, ты смеешь стоять перед Путиным и говорить такое?

— Как они боятся России!

— У плохого старика серьезная болезнь розовых глаз, и он плохо видит других.

— Улыбка старика. Сколько бедствий это принесет людям всего мира? Нечего есть. Я его не пил, я им не жил. Побег из дома. Люли задумалась.

— Этот старик не похож на хорошего человека.

— Это богатый человек, который боится, что у других будет больше денег, чем у него, и хочет завербовать его не для того, чтобы зарабатывать деньги, чтобы он не развивался так быстро.

— Мне грустно и стыдно, что такой хулиган появился в глобальной деревне!

— Так что Россия должна победить.

— Он не мог терпеть, чтобы другие были сильнее его, и испробовал все методы заговора, чтобы достичь своей цели.

— Ты злодей, ты рано или поздно получишь возмездие.

— Абсолютно плохой парень.

— Презренный и бесстыдный до крайности.

— Матка этого человека сломана.

— Ваш уровень инфляции в Европе также будет рекордно высоким.

— Бесстыдный старик.

— Забавно видеть интервью с молодыми россиянами, которые говорят, что им нравятся Соединенные Штаты.

— Плохой старик добром не кончил.

— Утка умерла с твердым ртом, ты солгал всему миру, и однажды ты узнаешь, насколько серьезны последствия!

— Плохой старик понес возмездие с небес.

— Ты негодяй, я хочу ударить тебя по экрану.

— Китай, Россия, Индия и Пакистан объединили усилия, чтобы отказаться от курса доллара.

— Этот старик очень плох. Это так ненавистно.

— Как ты думаешь, почему эта старая штука раздражает больше, чем змеиный дух в тыкве, детка?

— В таком преклонном возрасте накопите какую-нибудь добродетель для своего потомства.

— Этот старик настолько плох, что не может прогрессировать самостоятельно, думая о том, чтобы дергать других людей за задние ноги.

— Как вы думаете, Байден, Путин будет вас бояться?

— Человек, чье тело наполовину зарыто в землю, все еще так порочен.

— Старый Байден очень плох.

— Я очень надеюсь, что грибовидное облако будет дано этой старой вещи.

— Неэтичный старик.

— Старина Байден, накопи немного добродетели.

— Отбросы! Отбросы! Отбросы!

— Хвастун.

— Американцы действительно безжалостны.

— Я не забочусь о своем собственном развитии, но хочу уничтожить развитие других. Этот старик действительно чертовски плох.

— Этот старик любит драться группами, осмелится ли он драться один на один?

— Поживем-увидим! Ты ходячий труп!

— Пока ты не можешь стереть Ивана, пожалуйста, не будь таким самоуверенным.

— Похоже, этому старику очень плохо, главным образом потому, что Россия зацепила его больное место.

— Проклятый старик, накопи немного добродетели! Причинно-следственный цикл!

— Этот старый негодяй.

— Остерегайтесь этого плохого старика, иначе он снова сделает это с нами.

— Слишком самонадеянно! С нами в Китае вы не добьетесь успеха!

— Этот старик такой чертовски плохой.

— Палач всего мира.

— Россия, поторопись, сделай скриншот, чтобы доказать это через год, посмотри, болит ли лицо Сонного Джо.

— Люди стары и черны сердцем.

— Почему существует такая страна? Пациенты с психическими заболеваниями.

— Этот старикан слишком плох, чтобы поддерживать Путина и поддерживать справедливость!

— Она действительно в полной мере выражает уродство и бесстыдство западных людей.

— Россия даёт вам грибовидное облако.

— Старый ублюдок.