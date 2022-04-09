Мнение: Кого накажут за фейки про обстрел Краматорска?

В результате ракетного удара по вокзалу Краматорска погибли десятки мирных людей, больше сотни получили ранения.

Официальный представитель Министерство обороны России генерал Игорь Конашенков доложил: «… украинскими Вооруженными силами был нанесен удар тактической ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу города Краматорска… Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты "Точка-У", однозначно подтверждают – ее запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска. По имеющимся данным разведки, один из дивизионов 19-й ракетной бригады, вооруженный ракетными комплексами "Точка-У" в момент удара по Краматорску, находился в районе населенного пункта Доброполье Донецкой области, в 45 километрах юго-западнее Краматорска»(отсюда).

Следственный комитет РФ оперативно возбудил уголовное дело «в отношении командира бригады ВСУ и иных неустановленных лиц. В их действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)».

Следствие уже установило, что «…8 апреля 2022 года военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины выполняли заведомо преступные приказы командира бригады и иных вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины. Действуя умышленно, они с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» с кассетным зарядом, имеющего высокие поражающие свойства, произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала города Краматорска Донецкой Народной Республики…» (отсюда).

Мне интересно, в ходе расследования следователи СКР допросят распространителей фейков?

Например, тех, кто 8 апреля в 10:25 разметил в телеграм-канале «Типичный Донецк» видео запуска ракет из подконтрольного ДНР Шахтерска?

Или о тех, кто в 11 часов утра 8 апреля сообщил об ударах по Краматроску?

«10 минут назад прилеты по жд вокзалу Краматорска. Работают по скоплению боевиков ВСУ» – написал канал «Силовики». Схожие сообщения тогда же появились в телеграмм-каналах «Сводки ополчения Новороссии» и «Анна ньюз».

Одно из этих сообщений перепостил в свой канал «Русский тарантас» сотрудник «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин.

Правда, после того, как появились сообщения о жертвах среди мирного населения, все эти сообщения были удалены.

Вот мне и интересно, администраторы телеграмм-каналов «Типичный Донецк», «Силовики», «Сводки ополчения Новороссии», «Анна ньюз», сотрудник «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин будут наказаны за распространение фейка? Или как?

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