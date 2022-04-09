 

Министр обороны Норвегии подал в отставку после публикаций о связях со школьницей

09.04.2022, 12:51, Новости дня
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Министр обороны Норвегии Одд Рогер Эноксен объявил о своем уходе в отставку после сообщений в СМИ о том, что он, будучи ранее членом госсовета Норвегии, имел связи сексуального характера с 18-летней школьницей.

«Сегодня я сообщил лидеру моей партии Трюгве Слагсвольду Ведуму и премьер-министру Йонасу Гару Стере, что я хочу уйти с поста министра обороны», – приводит газета Verdens Gang слова 68-летнего Эноксена, передает РИА «Новости».

Он признался, что отношения действительно были, о чем он сожалеет.

По данным СМИ, инцидент произошел в 2005 году, когда у власти в Норвегии находилось правительство красно-зеленой коалиции во главе с Йенсом Столтенбергом. В 2005 году 18-летняя девушка тогда еще училась в школе. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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