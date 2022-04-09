 

Франция захотела оставить у себя две картины из коллекции Морозовых

09.04.2022, 12:51, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Две картины, представленные на выставке коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, остаются пока во Франции, сообщило министерство культуры Франции.

В министерстве отметили, что первая картина, якобы принадлежащая российскому бизнесмену, «будет оставаться во Франции до тех пора, пока на ее владельца распространяется мера по замораживанию активов», передает ТАСС.

Второе полотно, как добавили в ведомстве, принадлежит Днепропетровскому художественному музею. Это полотно будет во Франции до тех пор, пока не появятся условия для ее безопасного возвращения.

Напомним, выставка «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» проходила в фонде «Луи Виттон» с 22 сентября 2021 по 22 февраля 2022 года. В парижскую экспозицию включены работы Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Эдуарда Мане, Анри Матисса и других выдающихся европейских мастеров. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Зеленский ожидает, что после выборов в ФРГ новая коалиция будет поддерживать европейскую перспективу Украины

11.09 / Трамп анонсировал резкое сокращение военного контингента в Ираке

18.11 / В Киевской области разоблачили коррупционную схему на строительстве железной дороги сообщением Киев – Борисполь

01.06 / В Одессе пропал начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы

23.11 / France 2 – во французских школах всё больше классов переходит на удалёнку из-за случаев COVID-19

04.10 / В прокуратуре АР Крым рассказали, сколько крымчан призвали в армию России с 2015 года

21.03 / Renault запатентовала дизайн Sandero нового поколения в РФ в 2021 году

28.09 / “Пипец, как больно”. Тина Кароль встала на гвозди

15.12 / Задержана руководитель сгоревшего дома престарелых в Башкирии

08.09 / “Меня нагло подрезали”. Ежов показал, во что превратился его Lexus после аварии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика