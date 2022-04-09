Франция захотела оставить у себя две картины из коллекции Морозовых

Две картины, представленные на выставке коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, остаются пока во Франции, сообщило министерство культуры Франции.

В министерстве отметили, что первая картина, якобы принадлежащая российскому бизнесмену, «будет оставаться во Франции до тех пора, пока на ее владельца распространяется мера по замораживанию активов», передает ТАСС.

Второе полотно, как добавили в ведомстве, принадлежит Днепропетровскому художественному музею. Это полотно будет во Франции до тех пор, пока не появятся условия для ее безопасного возвращения.

Напомним, выставка «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» проходила в фонде «Луи Виттон» с 22 сентября 2021 по 22 февраля 2022 года. В парижскую экспозицию включены работы Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Эдуарда Мане, Анри Матисса и других выдающихся европейских мастеров.

—