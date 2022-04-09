Минобороны Германии заявило о пределе поставок оружия на Украину

Германия достигла предела поставок оружия на Украину, сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

По ее словам, Германия достигла лимита относительно поставок вооружения Киеву из запасов. Сейчас идет обсуждение организации поставок напрямую с заводов.

Из своих запасов дальнейшие поставки невозможны. Немецкой артиллерии нужно оставаться в состоянии, чтобы при необходимости гарантировать оборону страны и союзников. Продолжение поставок Украине приведет к ослаблению самой Германии, передает ФАН.

Согласно заявлениям министра, Германия не прекратит поставки, а лишь сократит их количество.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц откладывает окончательное решение о поставке танков Украине.

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