 

Володин бросил вызов США из-за блокировки канала Думы на Youtube

09.04.2022, 12:33, Разное
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Российский политик Вячеслав Володин обнаружил, что канал “Дума.ТВ” на YouTube получил блокировку. Правительственный ресурс пропал из поиска на видеоплощадке и его ролики стали недоступны для просмотра. Ранее там публиковались комментарии депутатов на различные темы, разоблачения фейков, моменты с пленарных заседаний и другая актуальная информация общественной важности.

Представитель Госдумы не смог равнодушно принять ситуацию и остро выразил недовольство в личном блоге. По мнению спикера, американские власти провоцируют информационную войну против России через IT-организации, открыто нарушают права граждан и уничтожают все основы демократии.

Вячеслав Володин отметил, что Вашингтон стремится продвигать на интернет-сервисах, включая Youtube, лишь одну точку зрения — против интересов России. Якобы американское правительство лишает людей свободы выбора.

“США хотят получить монополию на продвижение информации. Мы этого допустить не можем”, — бросил вызов недовольный политик.

Напомним, ранее Вячеслав Володин
агитировал чиновников заявляться в парламент и отчитываться об итогах службы перед гражданами страны. Он призвал органы власти и госструктуры ответственно воспринимать должностные полномочия.



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