 

В МИД заявили о необходимости развивать Севморпуть на фоне санкций

09.04.2022, 11:29, Новости дня
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На фоне потери привлекательности европейского рынка, РФ будет развивать Северный морской путь, чтобы обеспечить бесперебойную работу мировой экономики, сообщил посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«В то же время европейский рынок теряет свою былую привлекательность как в силу неясных перспектив экономического роста, так и значительных политических и правовых рисков, которые, как показали последние события, вносят элемент нестабильности и неопределенности в сотрудничество с партнерами по этому региону», – передает слова Корчунова РИА «Новости».

Важность развития морских транспортных коридоров подтверждается инцидентом с блокированием Суэцкого канала в марте 2021 года грузовым танкером «Эвер Гивен».

Напомним, ЕС согласовали новый пакет санкций против РФ из-за спецоперации на Украине. Российским судам с августа 2022 года будет запрещено заходить в порты ЕС, ограничения коснутся автотранспортных компаний РФ и Белоруссии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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