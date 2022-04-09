Захарова дала срочный совет пользователям Сети

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что YouTube сам подписал себе приговор и призвала переносить контент на российские платформы.

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», – написала она в своем Telegram-канале.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, это – очередное доказательство нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном. А власти США, по его словам, заставляют американские IT-компании, владеющие социальными сетями, вести информационную войну против России.

«Вашингтон, перечеркивая все принципы демократии, делает все, чтобы на платформах, в том числе YouTube, присутствовала только его точка зрения и никакой другой. США хотят получить монополию на продвижение информации. Мы этого допустить не можем», – написал он в своем Telegram-канале.

Против РФ ведется масштабная информационная война, уверено большинство россиян. При этом Москва практически лишена возможности донести свою позицию до европейской и американской аудитории – на крупнейших цифровых площадках, таких как YouTube, фактически введена цензура для российских СМИ.

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