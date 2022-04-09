 

Вооружения, работающие на новых физических принципах, поступят в российскую армию

09.04.2022, 11:14, Разное
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Вице-премьер Ю. Борисов на встрече с В. В. Путиным сообщил о новой программе вооружений, которая начнет действовать с 2023 года.

Ее главная особенность – большое количество новых видов оружия. Это будут системы с искусственным интеллектом, роботизированные комплексы, кинетическое оружие и системы направленной энергии.

Все перечисленные виды на сегодня относят к нетрадиционному оружию. Соответственно, отличаются и подходы в разработке. Необходимо искать новые решения и использовать нестандартные технологии. В настоящее время нет конкретного структурного подразделения, ответственного за данное направление.

Война в УкраинеРазработчики считают, что оружие, работающее на новых физических принципах, уже через десятилетие станет одним из важнейших элементов защиты против вооружения разных видов. В качестве примера приводятся средства радиоэлектронной борьбы. Пару десятилетий назад это было непонятное для многих направление. А сегодня войска РЭБ выполняют ряд важных задач и имеют на вооружении несколько комплексов, аналогов которым нет в мире.

Несмотря на малое распространение нетрадиционных систем оружия, лазерный комплекс «Пересвет», о котором стало известно в 2018 году, уже несет боевое дежурство. Характеристики до сих пор не обнародованы. Известно, что система применяется для противоракетной и противовоздушной обороны. Первые боевые использования были в 2020 году в Сирии. «Пересвет» показал свою эффективность как против традиционной авиации, так и против беспилотников.

На сегодня ведется ряд разработок. Так, АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» создал систему «Алабуга». Причем это не конкретное оружие, а ряд исследований в сфере радиоэлектроники. Как рассказал один из разработчиков, электромагнитный излучатель может доставляться на ракете и срабатывать в указанной точке. В радиусе 3,5-4 километров выводятся из строя системы управления, наведения и связи.

Современные системы радиолокации восприимчивы к электромагнитным потокам высокой плотности. Из-за этого страдают полупроводники и сложная техника приходит в негодность, при этом вред личному составу противника не причиняется.

В течение 3-4 лет будет представлено несколько систем нетрадиционного вооружения. Это будут как наступательные, так и оборонительные комплексы.



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