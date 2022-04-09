Вооружения, работающие на новых физических принципах, поступят в российскую армию

Вице-премьер Ю. Борисов на встрече с В. В. Путиным сообщил о новой программе вооружений, которая начнет действовать с 2023 года.

Ее главная особенность – большое количество новых видов оружия. Это будут системы с искусственным интеллектом, роботизированные комплексы, кинетическое оружие и системы направленной энергии.

Все перечисленные виды на сегодня относят к нетрадиционному оружию. Соответственно, отличаются и подходы в разработке. Необходимо искать новые решения и использовать нестандартные технологии. В настоящее время нет конкретного структурного подразделения, ответственного за данное направление.

Разработчики считают, что оружие, работающее на новых физических принципах, уже через десятилетие станет одним из важнейших элементов защиты против вооружения разных видов. В качестве примера приводятся средства радиоэлектронной борьбы. Пару десятилетий назад это было непонятное для многих направление. А сегодня войска РЭБ выполняют ряд важных задач и имеют на вооружении несколько комплексов, аналогов которым нет в мире.

Несмотря на малое распространение нетрадиционных систем оружия, лазерный комплекс «Пересвет», о котором стало известно в 2018 году, уже несет боевое дежурство. Характеристики до сих пор не обнародованы. Известно, что система применяется для противоракетной и противовоздушной обороны. Первые боевые использования были в 2020 году в Сирии. «Пересвет» показал свою эффективность как против традиционной авиации, так и против беспилотников.

На сегодня ведется ряд разработок. Так, АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» создал систему «Алабуга». Причем это не конкретное оружие, а ряд исследований в сфере радиоэлектроники. Как рассказал один из разработчиков, электромагнитный излучатель может доставляться на ракете и срабатывать в указанной точке. В радиусе 3,5-4 километров выводятся из строя системы управления, наведения и связи.

Современные системы радиолокации восприимчивы к электромагнитным потокам высокой плотности. Из-за этого страдают полупроводники и сложная техника приходит в негодность, при этом вред личному составу противника не причиняется.

В течение 3-4 лет будет представлено несколько систем нетрадиционного вооружения. Это будут как наступательные, так и оборонительные комплексы.