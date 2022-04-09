В Китае создают роботов для выращивания детей в искусственных матках

Исследователи в Китае разработали роботизированную систему с искусственным интеллектом для ухода за эмбрионами в искусственной матке.

По данным The Independent, роботизированная няня уже воспитывает несколько зародышей, но, разумеется, не людей, а пока только животных.

Исследователи, опубликовавшие свои результаты в журнале биомедицинской инженерии, заявили, что намерены разработать технологию, которая могла бы позволить родителям выращивать ребенка в лаборатории, освобождая женщин от беременности.

Ученые сказали, что робот намерен «оптимизировать и улучшить систему культивирования эмбрионов», а также добавили, что хотят создать «систему онлайн-мониторинга», предназначенную для «долгосрочного культивирования эмбрионов».

Согласно исследованиям, система также позволяет выращивать эмбрионы более эффективно, чем в естественной матке.

В докладе также говорится, что «есть еще много неразгаданных тайн о физиологии типичного эмбрионального развития человека. Создание такой технологии также поможет понять происхождение жизни и «эмбриональное развитие человека», а также даст ответы на решение врожденных дефектов и других серьезных проблем репродуктивного здоровья».

В 2019 году доцент права Нира Бхатия и биоэтик Эви Кендал написали в своей статье для The Conversation, что искусственные матки помогут выжить недоношенным детям.

Они писали: «В настоящее время те, кто родился раньше 22 недель беременности, практически не имеют надежды на выживание. А те, кто родился в 23 недели, скорее всего, будут страдать от целого ряда заболеваний».

«Использование запечатанного «биобака», который имитирует материнскую утробу, может помочь недоношенным детям выжить и улучшить качество их жизни».

Они также напомнили об эксперименте, в котором группа неонатологов в 2017 году успешно выращивала ягнят в искусственной матке в течение четырех недель.

Предыдущие попытки вырастить зародыши были успешными, но только в течение нескольких часов. Тем не менее, врачи Детской больницы Филадельфии могли бы поддерживать зародыши ягненка в течение 28 дней.

Система, используемая для поддержки плодов ягненка, напоминала огромный мешок на молнии, заполненный амниотической жидкостью.

Директор Центра исследований плода Алан Флейк сказал Huffington Post: «Если наша система будет настолько успешной, как мы ожидаем, в конечном счете большинство беременностей, прогнозируемых с риском крайней недоношенности, будут доставлены в систему, которая держит их погруженными, не используя аппарат искусственной вентиляции легких».