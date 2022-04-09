 

Загадочное существо выбросило на австралийский пляж

09.04.2022, 11:03, Разное
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Местный житель обнаружил в груде морских водорослей на австралийском пляже “инопланетное существо из глубины” и был ошеломлен находкой, спрашивая всех о том, что это может быть такое.

Житель Сиднея, Австралия, по имени Дрю, находился на пляже Бонди, совершая свою обычную утреннюю пробежку вместе со своей подругой, когда наткнулся на то, чему не мог дать объяснения.

По словам Дрю, он живет тут уже более двадцати лет и видел немало морских существ, выброшенных волнами на берег, но НИКОГДА не видел ничего подобного до этого дня.

“Я никогда не видел ничего, что было бы даже отдаленно похоже на ЭТО. У него странные губы, которые выглядели так, как если бы “морской пластический хирург” сделал ему инъекцию ботокса. А внутри видно еще более странные зубы. Я подумал “Что это? Акула? Скат?” Мы понятия не имели, что это такое. Мне оно показалось инопланетным существом из глубин космоса”.

О хотя бы примерных размерах существа не сообщается.

Накануне того дня, когда Дрю наткнулся на это существо, в Сиднее прошел сильный проливной дождь, какой шел тут каждый день начиная с марта. А в прошлую субботу случился очень сильный прилив, когда океанская вода дошла до шоссе у пляжа Бонди.

По словам Дрю, все это, вероятно, взаимосвязано и возможно, что прилив принес с собой это существо, как и тонны морских водорослей.

Дрю не стал забирать существо с собой, но сделал несколько снимков, а потом выложил их на своей страничке в соцсетях, задав вопрос всем о том, что это может быть такое.

Люди были озадачены его снимками. Многие шутили про русалок или плотоядную версию коалы, но фактически никто не смог предложить никакой разумной теории о природе этого существа. Некоторые лишь робко замечали, что может быть оно является разлагающимися останками какой-то рыбы или каракатицы.

По словам самого Дрю, ему сейчас кажется, что это детеныш неизвестного вида акул или что-то из семейства придонных хаунаксовых рыб (Chaunacidae) из отряда удильщикообразных.



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