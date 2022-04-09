Московский Институт времени начал предлагать всем желающим услугу “Проснуться в 2007-м”

Федеральное государственное унитарное предприятие “Московский научно-исследовательский Институт времени” начало предоставлять желающим услугу “Проснуться в 2007-м”. Стоимость такого путешествия не раскрывается, но источники говорят, что желающие забронировали уже весь апрель и май с полной предоплатой.

Россиянам предлагается воспользоваться Капсулой безопасного переноса, которая ещё считается экспериментальной. Устройство в течение ночи перенесёт клиента на 15 лет назад.

“Вы проснётесь одним из тёплых майских дней 2007 года, услышав пение птиц и городской шум из открытого окна, и безусловно оцените представившуюся возможность – вы моложе на 15 лет, у вас ещё всё впереди, доллар по 25 рублей, менее чем через год президентом станет Дмитрий Медведев, мобильные телефоны не выглядят, как отполированные мыльницы, а летний дождь приносит радость, а не раздражение. Нет никаких санкций, можно покупать любые брендовые вещи (только скорее всего на это нет денег), слушать поп-музыку нормальным людям ещё стыдно, зато постхардкор можно услышать даже из телевизора”, – говорится в рекламном буклете услуги.

Учёные предупредили, что услуга будет оказываться в течение нескольких месяцев. Экспериментируя с путешествиями в будущее, разработчики Капсулы безопасного переноса узнали, что вскоре произойдёт некий серьёзный инцидент, поэтому они сами бы хотели успеть эвакуироваться в 2007-й год и, возможно, предпринять меры для предотвращения катастрофы.

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