 

Московский Институт времени начал предлагать всем желающим услугу “Проснуться в 2007-м”

09.04.2022, 10:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Федеральное государственное унитарное предприятие “Московский научно-исследовательский Институт времени” начало предоставлять желающим услугу “Проснуться в 2007-м”. Стоимость такого путешествия не раскрывается, но источники говорят, что желающие забронировали уже весь апрель и май с полной предоплатой.

Россиянам предлагается воспользоваться Капсулой безопасного переноса, которая ещё считается экспериментальной. Устройство в течение ночи перенесёт клиента на 15 лет назад.

“Вы проснётесь одним из тёплых майских дней 2007 года, услышав пение птиц и городской шум из открытого окна, и безусловно оцените представившуюся возможность – вы моложе на 15 лет, у вас ещё всё впереди, доллар по 25 рублей, менее чем через год президентом станет Дмитрий Медведев, мобильные телефоны не выглядят, как отполированные мыльницы, а летний дождь приносит радость, а не раздражение. Нет никаких санкций, можно покупать любые брендовые вещи (только скорее всего на это нет денег), слушать поп-музыку нормальным людям ещё стыдно, зато постхардкор можно услышать даже из телевизора”, – говорится в рекламном буклете услуги.

Учёные предупредили, что услуга будет оказываться в течение нескольких месяцев. Экспериментируя с путешествиями в будущее, разработчики Капсулы безопасного переноса узнали, что вскоре произойдёт некий серьёзный инцидент, поэтому они сами бы хотели успеть эвакуироваться в 2007-й год и, возможно, предпринять меры для предотвращения катастрофы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Врач-онколог назвал «сигналы» проблем со здоровьем на лице

06.01 / Российские ученые озвучили несколько вариантов развития ситуации с Covid-19

02.11 / В связи с беспрецедентными туманами Сергей Лавров пригласил президента Польши посетить Москву

11.07 / Война с Россией отнюдь не является гипотетической, и наша неповоротливая бюрократия к ней не готова

08.06 / В первом квартале поставки ПК в США выросли на 73%, поскольку Apple падает с вершины

05.07 / Суп из кабачков с базиликом поможет подавить вирусы

05.02 / Жизнь после смерти в Исламе

12.11 / Мнение: О голом месте Сергея Лаврова

02.11 / Пользователи раскритиковали внешность Светлакова на снимке с Собчак

22.10 / Призрачный медведь из Клэпхэмского леса убивает собак, но оставляет следы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика