Теперь официально: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обручились

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили дать своему браку второй шанс – спустя 19 лет после неудачной первой попытки. Кольцо с большим бриллиантом на левой руке певицы первыми приметили папарацци. Тянуть интригу Джей Ло не стала. В своем новостном бюллетене для поклонников певица поделилась трогательным роликом, не оставившим сомнений: она ответила согласием на предложение руки и сердца от Бена Аффлека.

В 13-секундном видео, без слов и жениха в кадре, Джей Ло демонстрирует обручальное кольцо с крупным зеленым бриллиантом и, кажется, плачет от счастья.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались в начале 2000-х и были даже обручены, но до алтаря так и не дошли. Актер и певица познакомились в 2002 году на съемках фильма “Джильи”. Служебные отношения довольно быстро переросли в романтические, да и в целом их роман был стремительным и ярким. Уже в ноябре того же года Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца. Долгое время она с удовольствием носила кольцо Harry Winston с 6-каратным розовым бриллиантом стоимостью 1,2 миллиона долларов.

Но до алтаря влюбленным помешали дойти папарацци. Позже они вспоминали, что давление журналистов и фотографов достигло такой отметки, что, будучи женихом и невестой, они собирались в один день со своей свадьбой организовать еще несколько “фейковых”. В этом решении они видели единственный способ хоть как-то отвлечь папарацци. В итоге их роман не выдержал столь пристального внимания, и свадьбу, которая была запланирована на 14 сентября 2003 года, они отложили на неопределенный срок.

После их пути разошлись почти на два десятка лет: Дженнифер Лопес вышла замуж за Марка Энтони, а Бен Аффлек связал себя узами брака с Дженнифер Гарнер. Оба стали родителями – у Дженнифер родились близнецы, а Гарнер родила Аффлеку двух сыновей и дочь. Однако оба брака распались, после чего у каждого были еще отношения. После последних их разрывов с Алексом Родригесом и Аной де Армас, видимо, в поиске утешения они снова начали общаться.

Долгое время даже снимки папарацци не могли убедить скептиков, но летом, накануне дня рождения Лопес прошлым летом сомнения отпали – пара стала появляться на публике, и 52-летие Дженнифер отметила с Беном вдвоем.