В ООН осудили ракетный обстрел в Краматорске

В ООН самым решительным образом осудили ракетный обстрел вокзала в Краматорске на севере Донецкой области, в результате которого погибли, по меньшей мере 39 мирных жителей. В их числе – дети. Десятки людей получили ранения, многие находятся в тяжелом состоянии. При этом местные больницы переполнены.

– Сегодняшний удар по железнодорожной станции в Краматорске на востоке Украины, в результате которого погибли и получили ранения десятки мирных жителей, ожидающих эвакуации, в том числе много женщин, детей и стариков, и другие нападения на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры совершенно неприемлемы, – сказал глава ООН.

Он подчеркнул, что такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права и прав человека, за которые виновные должны понести наказание.

Генеральный секретарь напомнил всем сторонам об их обязательствах по международному праву обеспечивать защиту гражданских лиц и о необходимости срочно договориться о прекращении огня в гуманитарных целях с тем, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию людей и гуманитарный доступ к населению в зоне конфликта.

Антониу Гутерриш вновь призвал немедленно прекратить эту «жестокую войну».

– Учреждения системы ООН в Украине шокированы сообщениями о ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске на севере Донецкой области, где погибли по меньшей мере 39 гражданских лиц, в том числе 4 ребенка, и по меньшей мере 100 получили ранения, – заявил Координатор ООН по кризисной ситуации в этой стране Амин Авад. Он сказал, что многие получили тяжелые ранения и есть опасения, что число погибших, вероятно, возрастет. Местные больницы, как сообщил Авад, переполнены.

В ООН призвали расследовать этот трагический инцидент, отметив, что в последние два дня на станции и возле вокзала было много гражданских лиц, которые пытались выехать из зоны боевых действий.

– Особую обеспокоенность вызывают сообщения о том, что при обстреле в Краматорске пострадали самые уязвимые, в частности дети, женщины, пожилые люди и люди с инвалидностью, – добавил Координатор ООН по кризисной ситуации в этой стране Амин Авад.

Представитель ООН напомнил, что использование в населенных пунктах оружия с широким радиусом поражения является явным нарушением международного гуманитарного права.

ЮНИСЕФ доставил помощь в Краматорск

Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Мурат Шахин также самым решительным образом осудил ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске и сообщил, что в день трагедии сотрудники Фонда доставили туда груз с гуманитарной помощью.

– Мы пока точно не знаем, сколько детей было убито и ранено в результате нападения, но мы опасаемся худшего. Железнодорожный вокзал Краматорска был основным маршрутом для эвакуации тысяч семей из Донецкой области, – говорится в заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В нем отмечается, что сегодня сотрудники ЮНИСЕФ доставили и выгрузили в Краматорске груз с медикаментами и другими товарами медицинского назначения, а также предметами первой необходимости.

За последнюю неделю ЮНИСЕФ доставил в Краматорск около 50 тонн гуманитарной помощи, включая лекарства, воду и гигиенические наборы.

Команда ЮНИСЕФ привезла необходимое оборудование в региональное управление здравоохранения, которое расположено буквально в километре от железнодорожного вокзала, на который совершенно нападение.

В ЮНИСЕФ вновь напомнили о необходимости обеспечивать защиту гражданских лиц, особенно детей.

Потоки беженцев

Тем временем из Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) вновь напоминают, что война в Украине привела к одному из самых быстрорастущих гуманитарных кризисов в мире за всю историю человечества. В течение шести недель Украину покинули более 4,3 млн беженцев. Еще 7,1 млн человек стали перемещенными лицами внутри страны.

– Люди продолжают бежать из опасных районов. УВКБ тесно сотрудничает с местными властями в Украине с тем, чтобы увеличить пропускную способность на границах и организовать больше пунктов приема внутри страны, – говорится в пресс-релизе УВКБ.

Сотрудники УВКБ доставляют в центры приема внутренне перемещенных лиц предметы первой необходимости, помогают местным властям найти и отремонтировать здания для приютов.

Из УВКБ сообщают, что помощь направляется во все области страны, но ее крайне трудно доставить в те районы, где идут активные боевые действия, особенно в Мариуполь и Херсон.

Недавно помощь от УВКБ была отправлена в общей автоколонне от ООН в Сумы, Харьков и Северодонецк. УВКБ отправляет гуманитарные грузы в Украину в основном из Польши, так со склада агентства в Жешуве было отправлено 96 грузовиков с товарами для перемещенных лиц и других пострадавших от войны в Украине. Управление снабжает людей одеялами, гигиеническими наборами, брезентом; лампами на солнечных батарейках; палатками, спальными мешками; постельным бельем, одеждой и кухонными наборами.

УВКБ совместно с партнерами из числа НПО продолжает оказывать помощь и защиту людям, скопившимся на пограничных пунктах и центрах приема за границей.

Польша по-прежнему принимает наибольшее число беженцев из Украины. В настоящее время там нашли приют более 2,5 миллионов человек. Сегодня потоки людей из Украины продолжаются, хотя они несколько и замедлились.

Сотрудники УВКБ сообщают, что беженцы прибывают из разных частей страны, в том числе с востока, причем некоторые из них провели недели запертыми в своих домах или в убежищах.

В Польше украинские беженцы имеют доступ к системе государственных идентификационных номеров. Их получили более 700 тысяч украинских беженцев и таким образом они имеют доступ к медицинской и другой социальной поддержке со стороны государства. 94 процента зарегистрированных составляют женщины и дети. В Польше УВКБ расширяет программы денежной помощи.

Сексуальное насилие во время войны может подпадать по определение военных преступлений

Сегодня исполнительный директор Структуры «ООН-женщины» Сима Бахус и Спецпредставитель ООН по борьбе с сексуальным насилием в условиях конфликта Прамила Паттен в унисон с Генеральным секретарем ООН призвали немедленно прекратить войну в Украине, откуда поступают сообщения об убийствах мирных жителей и жутких сексуальных надругательствах.

– Мы глубоко потрясены фотографиями мирных жителей, убитых в Буче и других населенных пунктах, и серьезно обеспокоены растущим числом обвинений в сексуальном насилии в отношении женщин и девочек в связи с войной в Украине, – говорится в заявлении официальных лиц ООН.

Сима Бахус и Прамила Паттен подчеркнули, что такие войны и вызываемые ими перемещения людей неизбежно приводят к росту случаев всех форм сексуального насилия и торговли людьми. Они призвали провести надлежащее расследование сообщений о сексуальном насилии с тем, чтобы жертвы смогли добиться правосудия и виновные были привлечены к ответственности.

– Это необходимо для предотвращения таких преступлений. Чрезвычайно важно приложить все необходимые усилия для обеспечения защиты и предоставления жизненно важной помощи жертвам сексуального насилия, – говорится в заявлении ООН. Его авторы отмечают, что сегодня ООН очень трудно проверить информацию, но это никак не должно задерживать проведение безотлагательных и незамедлительных действий по предотвращению таких злодеяний и быстрому реагированию на призыв жертв о помощи.

– Обвинения в сексуальном насилии вызывают серьезные вопросы относительно возможных военных преступлениях, – отмечают авторы заявления. Они напомнили, что все стороны должны придерживаться норм международного гуманитарного права.

Представители ООН призвали «по соответствующим каналам подчинения немедленно издать приказы, запрещающие изнасилование и другие формы сексуального насилия, с указанием конкретных превентивных мер…».

Сейчас в ответ на сообщения об изнасилования в Украине, ООН в срочном порядке укрепляет службы защиты для жертв сексуального насилия.

Более 100 нападений на больницы и другие медучреждения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что за период с 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, было совершенно более 100 нападений на медицинские учреждения в стране, в результате которых 73 человека погибли и 51 получил ранения. Речь идет о пациентах и медиках.

Мы возмущены тем, что нападения на органы здравоохранение продолжаются. Нападения на медицинские учреждения являются нарушением международного гуманитарного права», — заявил на пресс-конференции в Женеве Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

– Необходим мир. Я вновь призываю Российскую Федерацию остановить войну, – сказал Тедрос Гебрейесус.

– Поистине грустная ирония во Всемирный день здоровья мы отмечаем печальную веху – более чем 100 нападений на больницы и другие медицинские учреждения в Украине, — подчеркнул директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, который 7-8 апреля побывал во Львове на западе Украины, где расположен гуманитарный центр ООН.