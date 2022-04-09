 

«Технополис «Москва» представил улучшенный двигатель для бытовых приборов

09.04.2022, 10:05, Новости дня
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Улучшенный энергоэффективный двигатель для бытовых приборов, который заменит зарубежные аналоги, начали выпускать в «Технополис» «Москва», информирует портал мэра столицы.

«Производственные мощности предприятия расположены на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». При создании новейшего встраиваемого электродвигателя применяется технология, при которой используется сразу несколько видов проволочной обмотки. Это способствует более быстрому поступлению тока. Технология запатентована резидентом технополиса», – сообщается на сайте.

Двигатель потребляет на 40% меньше электроэнергии, работая в полтора-два раза тише аналогов. Он подходит для ручных электроинструментов и бытовой техники. Разработка адресована потребительскому рынку. Его внедрение обеспечит высокую энергоэффективность.

«Кроме того, новые приборы смогут стать удачными аналогами зарубежных. В целом линейку асинхронных электродвигателей резидент будет развивать на площадке «Алабушево», где в настоящее время он строит проектно-конструкторское бюро», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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