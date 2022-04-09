 

Причастного к деятельности запрещенного батальона украинца задержали в Крыму

09.04.2022, 10:05, Новости дня
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Возбуждено уголовное дело в отношении участника украинского незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», которого задержали при попытке въехать в Россию через пункт пропуска на севере Крыма, сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

«При попытке въезда на территорию Российской Федерации в пункте пропуска «Джанкой» выявлен и задержан житель Украины, 1988 г. р., причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования „Батальон имени Номана Челебиджихана», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что стрелок ВСУ Иван Гавриленко, входивший в число украинских силовиков, которым поручили вертолетом Ми-8 эвакуировать из Мариуполя главарей украинского неонацистского полка «Азов», назвал имена других участников группы. Всего было четыре человека. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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