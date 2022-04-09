Открыта регистрация на беговой полумарафон «Великий хлебный путь»

Беговой полумарафон «Великий хлебный путь» серии проект «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» пройдет в Рыбинске 6 августа.

Традиционно это крупное спортивное событие становится частью празднования Дня города. Полумарафонская трасса пролегает по исторической части Рыбинска. Регистрация для участия в полумарафоне «Великий хлебный путь» открыта на официальном сайте марафонов: https://goldenringrun.ru/.

К регистрации доступны три основных дистанции – на 21, 10 и 3 километра. Причем 21,1 и 10 км можно пробежать онлайн. Это нововведение 2022 года. В обозначенные сроки участник должен преодолеть выбранные километры в удобном для себя месте. Результаты также фиксируются в протоколе соревнований выбранной дистанции. Для детей предусмотрено две дистанции — на 300 и 600 метров.

В этом году сезон забегов «Бегом по Золотому кольцу» будет проходить с мая по август в 11 городах центральной России. Откроет серию полумарафонов Тутаев в майские праздники. Также старты будут принимать Переславль-Залесский, Ростов, Мышкин, Углич и Ярославль. Крупные этапы пройдут в Москве, Туле и Иванове. Именно от Иванова Рыбинск примет марафонскую эстафету.

Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь» за время его проведения стал настоящим праздником для любителей легкой атлетики. На сайте регистрации осталось ограниченное количество слотов.

Пресс-служба администрации города Рыбинска