Сорос поблагодарил россиян, которые покупали доллар по 100 рублей

Известный финансист Джордж Сорос опубликовал на своём официальном YouTube-канале видеообращение, в котором поблагодарил граждан России за приобретение долларов США в конце февраля и начале марта 2022 года по завышенному курсу:

«Каждому россиянину, который заплатил за один доллар от 100 рублей и больше, я от всей души говорю спасибо. Благодаря вам я заработал дополнительно более миллиарда долларов и теперь смогу направить эти деньги на реализацию своих новых проектов», – заявил Сорос.

По информации газеты The New York Times, крупнейшие американские и европейские инвесторы, в том числе Ротшильды и Рокфеллеры, заработали на продажи валюты в России только в конце февраля более 20 миллиардов долларов. Как сообщает источник газеты, в начале апреля состоялось закрытое заседание Бельведерского клуба, на котором был рассмотрен вопрос дальнейших инвестиций крупнейших мировых финансово-промышленных групп в Россию.

По итогам встречи было принята программа по изъятию у российских частных и юридических лиц всех ценных активов, в том числе СКВ.

—