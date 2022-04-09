 

Сорос поблагодарил россиян, которые покупали доллар по 100 рублей

09.04.2022, 8:51, Разное
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Известный финансист Джордж Сорос опубликовал на своём официальном YouTube-канале видеообращение, в котором поблагодарил граждан России за приобретение долларов США в конце февраля и начале марта 2022 года по завышенному курсу:

«Каждому россиянину, который заплатил за один доллар от 100 рублей и больше, я от всей души говорю спасибо. Благодаря вам я заработал дополнительно более миллиарда долларов и теперь смогу направить эти деньги на реализацию своих новых проектов», – заявил Сорос.

По информации газеты The New York Times, крупнейшие американские и европейские инвесторы, в том числе Ротшильды и Рокфеллеры, заработали на продажи валюты в России только в конце февраля более 20 миллиардов долларов. Как сообщает источник газеты, в начале апреля состоялось закрытое заседание Бельведерского клуба, на котором был рассмотрен вопрос дальнейших инвестиций крупнейших мировых финансово-промышленных групп в Россию. 

По итогам встречи было принята программа по изъятию у российских частных и юридических лиц всех ценных активов, в том числе СКВ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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