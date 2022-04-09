Загорелся расположенный в жилом доме торговый центр в Коми

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09.04.2022, 8:41, Новости дня
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Пожар начался в торговом центре «Северное сияние», расположенном на первом этаже многоэтажного жилого дома в Усинске в Коми, проводит эвакуация жильцов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Известно, что информация о пожаре по улице Нефтяников, 50, поступила в 03.45 мск. «По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит помещение ТЦ «Северное сияние» на площади, предварительно, 200 кв. м, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома. Незамедлительно пожарные приступили к эвакуации жильцов с верхних этажей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

По информации МЧС на данный момент пострадавших нет.

Ранее крупный пожар произошел 2 апреля под городом Минусинском на юге Красноярского края, по предварительным данным, уничтожил 20 домов в дачном поселке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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