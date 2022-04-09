Антонов: Спецоперация РФ стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских

К специальной военной операции РФ на Украине привело нежелание киевского режима выполнить свои обязательства по международным договоренностям, прекратив геноцид русских, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию «Ньюсуик».

«Специальная операция на Украине является результатом нежелания киевского режима остановить геноцид русских через выполнение своих обязательств по международным договоренностям», – передает ТАСС его слова.

При этом Антонов добавил, что российская сторона делает все возможное, чтобы исключить гибель гражданского населения и разрушения важной инфраструктуры на Украине. «Российская Федерация принимает необходимые меры, чтобы сохранить жизнь и безопасность гражданского населения. Мы делаем все, чтобы сохранить нормальное функционирование предприятий критически важной инфраструктуры, обеспечить закон, порядок и безопасность людей. Удары наносятся только по военным целям и исключительно высокоточным оружием», – сказал он.

По мнению посла, дальнейшее кровопролитие провоцируют поставки западными странами вооружений на Украину, такие шаги со временем могут привести США и РФ на путь военной конфронтации.

«Мы предупреждаем, что такие действия являются опасными и провокационными, поскольку они направлены против нашего государства. Они могут привести США и РФ на путь прямой военной конфронтации. Любые поставки вооружений, военной техники с Запада, осуществляемые транспортными конвоями по территории Украины, являются законной военной целью для наших вооруженных сил», – подчеркнул Антонов.

Кроме того, посол выразил, что РФ делает все возможное в рамках переговорного процесса с Киевом для скорейшего прекращения боевых действий и установления мира в Донбассе.

«Наша принципиальная позиция относительно урегулирования конфликта четко обозначена. Это «включает в себя требование безусловного учета интересов РФ в сфере безопасности, демилитаризацию и денацификацию украинского государства при обеспечении его нейтрального и безъядерного статуса, а также признание российского суверенитета над Крымом и независимости Донецкой и Луганской народных республик», – заключил он.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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