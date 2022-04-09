 

Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР

09.04.2022, 8:41, Новости дня
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Украинские войска в 7.15 обстреляли населенный пункт Донецкий, выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, информирует представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел… по н.п. Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 мм (6 снарядов)», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.

Населенные пункты в Донбассе регулярно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. 

Накануне в пятницу вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра.

В четверг утром украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку, в том числе минами калибром 120 миллиметров.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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