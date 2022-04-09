 

4 развода, анорексия и жизнь затворницы после инсульта: печальная судьба Елены Кондулайнен

09.04.2022, 8:15, Разное
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Елена Кондулайнен родилась в 1958 году и проявляла творческие способности с ранних лет. Активная девочка ходила в музыкальную школу, хорошо пела и любила танцевать. Страсть к музыке была настолько сильной, что после окончания школы Елена решила учиться на дирижера в институте культуры. Все изменилось, когда девушка открыла в себе новый талант.

Исполнив роль Марлен Дитрих в студенческом спектакле, Кондулайнен привела в восторг буквально весь зал. Постановка имела большой успех, и Елену убедили перевестись на актерское отделение. С конца 70-х годов артистка регулярно снималась в кино, но слава пришла к ней только спустя 10 лет. В 1990 году Кондулайнен исполнила одну из главных ролей в фильме “Сто дней до приказа” и появилась в кадре полностью обнаженной. После этого о ней заговорила вся страна.

Актриса получила звание секс-символа и бешеную популярность – режиссеры чуть ли не разрывали ее на части. Всего за 4 года Елена успела сняться в 12 картинах, еще не раз продемонстрировав зрителям свое тело, и даже создала “Партию любви”, в которую вступили и другие звезды. Кондулайнен ничего не стеснялась и умело поддерживала свою скандальную репутацию. Иногда актриса встречала гостей в полупрозрачной тунике, а однажды на спор проехалась по городу голой по пояс.

На публике знаменитость всегда казалась на редкость стойкой и уверенной в себе. Однако за пределами сцены и камер ее будто преследовали неудачи. Актриса страдала от анорексии, боролась с безедовой болезнью и не смогла встретить мужчину, с которым ей захотелось бы встретить старость. Елена четыре раза выходила замуж и родила двоих сыновей, но все ее браки закончились разводом.

Последние пару лет Елена Кондулайнен не появляется ни на светских мероприятиях, ни на экранах. В июле 2020 года звезду госпитализировали с инсультом, а после она пропала со всех радаров и стала вести жизнь затворницы. У актрисы начались серьезные осложнения – ее восстановление продолжается до сих пор.

Поклонники и Театр Луны, где Елена еще числится и получает зарплату, с нетерпением ждут ее возвращения. Однако после страшной напасти знаменитость не спешит давать о себе знать и игнорирует телефонные вызовы. Не так давно с Кондулайнен получилось связаться, но она не обрадовалась звонку и резко закончила диалог.



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