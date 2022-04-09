 

ЦБ установил срок возобновления продажи наличной валюты россиянам

09.04.2022, 7:55, Новости дня
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Центробанк РФ намерен с 18 апреля разрешить банкам продавать гражданам наличную валюту, поступившую в кассы банков с 9 апреля 2022 года, отмечается в материалах регулятора.

«С 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получают право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года», – приводит информацию из материалов регулятора РИА «Новости».

Также россияне с понедельника смогут получить с открытых до 9 марта вкладов наличные евро. «Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия сохраняется – 10 тыс. долларов или их эквивалент в евро – и действует до 9 сентября», – сообщили в Центробанке.

Регулятор напомнил, что средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.

Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка РФ на день выдачи.

Накануне рубль ослаб к доллару на 15 копеек после решения ЦБ снизить ключевую ставку до 17%, евро после кратковременного роста вернулся к снижению в паре с рублем. 28 февраля Банк РФ экстренно повысил ключевую ставку до 20%.

Напомним, 9 марта ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В МИД заявили, что РФ в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала, также прилагаются усилия к тому, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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