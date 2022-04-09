 

Выжившие при крушении Ми-8 украинские военные поблагодарили Россию за спасение

09.04.2022, 7:55, Новости дня
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Выжившие после крушения вертолета, на котором планировалось эвакуировать из Мариуполя руководителей неонацистского полка «Азов» украинские военные выразили свою благодарность за то, что российские военнослужащие их спасли, а врачи выхаживают.

Так, на борту вертолета, летевшего на помощь «азовцам» из Днепропетровска 5 апреля, в числе других находились борттехник капитан Дмитрий Бурлаков и стрелок Иван Гавриленко. Они выжили сейчас проходят лечение в российском военном госпитале в Мелитополе. «Спасибо им огромное. Меня забрали возле вертолета лежащего… Не дали умереть», – передает  РИА «Новости» слова Бурлакова.

На момент поступления в госпиталь он находился в тяжелом состоянии, но ему оказали квалифицированную помощь, и сейчас его состояние стабильное, рассказал на видео госпитальный врач.

У Гавриленко диагностировали многочисленные осколочные ранения и большие ожоги – 55-60 процентов. «В настоящее время врачи борются за его жизнь, оказывается вся необходимая медицинская квалифицированная помощь, состояние стабилизируется», – добавил медработник.

Гавриленко также произнес слова благодарности.

Напомним, 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» из Мариуполя.

В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов». Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты, причем один вертолет народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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