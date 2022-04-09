В Раде призвали «уничтожать» российских солдат после завершения спецоперации

Депутат Рады Валентин Наливайченко сообщил, что Киев планирует физически уничтожать участников российской спецоперации на Украине после завершения боевых действий.

По словам парламентария, Киев уже сейчас наладил работу со спецслужбами США и Великобритании, которые помогают Украине установить личности участвующих в спецоперации российских бойцов. При этом политик обвинил российских военных в якобы «совершении преступлений» на территории Украины, передает РИА «Новости».

«Я уверен, как член парламента Украины, что нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жестко карали. Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания – хорошо, если нет – то как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились», – сообщил Наливайченко в эфире телеканала «Апостроф».

Накануне в Минобороны РФ обвинили страны так называемого «цивилизованного запада», ООН, ОБСЕ, МККК в игнорировании пыток и расправ ВСУ над военнопленными россиянами.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что РФ в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

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