 

В Раде призвали «уничтожать» российских солдат после завершения спецоперации

09.04.2022, 6:28, Новости дня
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Депутат Рады Валентин Наливайченко сообщил, что Киев планирует физически уничтожать участников российской спецоперации на Украине после завершения боевых действий.

По словам парламентария, Киев уже сейчас наладил работу со спецслужбами США и Великобритании, которые помогают Украине установить личности участвующих в спецоперации российских бойцов. При этом политик обвинил российских военных в якобы «совершении преступлений» на территории Украины, передает РИА «Новости».

«Я уверен, как член парламента Украины, что нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жестко карали. Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания – хорошо, если нет – то как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились», – сообщил Наливайченко в эфире телеканала «Апостроф».

Накануне в Минобороны РФ обвинили страны так называемого «цивилизованного запада», ООН, ОБСЕ, МККК в игнорировании пыток и расправ ВСУ над военнопленными россиянами.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что РФ в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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