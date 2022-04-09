Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации главарей «Азова» из Мариуполя

Попытка эвакуации руководства украинского неонацистского полка «Азов» из Мариуполя провалилась из-за плохой организации, сообщил бортовой техник сбитого вертолета Ми-8 украинской армии, который участвовал в тех событиях, капитан Дмитрий Бурлаков.

Бурлаков был офицером 16-й отдельной бригады армейской авиации 8-го армейского корпуса украинских сухопутных войск (войсковая часть А-2595), базирующейся в городе Броды Львовской области. Бурлаков входил в состав экипажа вертолета, который летел на помощь «азовцам», чей Ми-8 уже оказался сбит к тому моменту, передает РИА «Новости».

«Пятого числа, апреля, в четыре с чем-то, в начале пятого утра, нам поступила команда вылететь из города Днепропетровск в зону ожидания. Это между Днепропетровском и Мариуполем, в 20 минутах лета от линии разграничения», – сказал Бурлаков. По словам борттехника, от экипажа вертолета требовалось «перелететь в эту точку, и там сидеть и ждать дальнейшей команды». «Мы – ПСС, поисково-спасательной службой должны были быть, дежурили. Потому что перед нами два вертолета Ми-8 улетели на задачу в Мариуполь. И мы под них должны были дежурить ПСС», – отметил Бурлаков. «Командир экипажа – подполковник Вороной Вячеслав Алексеевич, штурман – лейтенант, фамилию не знаю, он только осенью пришел в часть, Богдан зовут», – добавил борттехник.

«Мы полетели на точку ожидания, там выключились и ждали дальнейшей команды. Около 5 утра командиру экипажа на телефон пришла команда: «Запускайтесь», – вспоминает борттехник. По его словам, уже в полете экипажу пришло сообщение, что сбит вертолет Ми-8, и что надо лететь на место падения с конкретными координатами. Место падения аппарата, к которому они летели на помощь, находилось в четырех километрах глубже за линию разграничения, добавил Бурлаков. «Мы туда подлетели, увидели горящий дым издалека. Подлетели ближе, и в нас попала ракета. Я очнулся на земле», – вспоминает борттехник, который находится в российском военном госпитале в Мелитополе.

По словам Бурлакова, их вертолет был еще советского производства, 1989 года выпуска. Из оборудования у экипажа были приборы GPS и очки ночного видения, добавил он.

«Организация задачи была выполнена не наилучшим образом», – признал Бурлаков.

По его словам, никаких дополнительных денег ему за участие в этой акции никто не обещал.

Напомним, 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» из Мариуполя.

В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов». Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты российскими военными, один вертолет народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».

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