 

Подалась в Корею, скрыла отца ребенка и закрутила запретную любовь: секреты Альбины Джанабаевой

09.04.2022, 4:05, Разное
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Альбина Джанабаева родилась в 1979 году и выросла в многодетной семье. Поскольку Альбина была старшим ребенком, ей приходилось приглядывать за младшими сестрой и братом, а также помогать маме по дому. Несмотря на большое количество обязанностей, у девочки оставалось время на то, что она любила больше всего – занятия музыкой.

В детстве Джанабаева пела в хоре, а в 12 лет попала в ансамбль к старшеклассникам. Альбина была единственной девочкой в коллективе, к тому же, намного младше остальных, тем не менее смогла найти с ребятами общий язык. Будущая звезда верила, что сможет пробиться на профессиональную сцену, и уехала в Москву сразу после окончания школы. Сложно даже представить, какого было счастье девушки, когда она получила положительный ответ из Гнесинки.

Студенческие времена были непростыми, но Альбина старательно училась и пыталась подрабатывать певицей. Сразу после получения диплома труд девушки был вознагражден – ее пригласили поработать в корейском театре. Джанабаева уехала в совершенно чужую страну, чтобы играть в мюзикле и петь на корейском языке, и даже не подозревала, что совсем скоро ее жизнь кардинально изменится.

По счастливой случайности на молодую выпускницу Гнесинки вышел Валерий Меладзе. Артист искал бэк-вокалистку для своего коллектива, и разглядел в Альбине подходящую кандидатуру. Так же быстро, как и уехала в Корею, певица отправилась с Меладзе в гастрольный тур и прошла испытание изнурительным графиком. В дальнейшем сотрудничестве уже никто не сомневался.

Спустя несколько лет, в 2004 году, Альбина родила сына. В тот момент ее личная жизнь хранилась в тайне. Молодая мама провела в декрете всего несколько месяцев, а после вернулась к работе, но уже в новом качестве. Певица примкнула к группе “ВИА Гра” вместо ушедшей Светланы Лободы по приглашению Константина Меладзе. Никто даже не подозревал, что на тот момент она уже состояла в отношениях с его братом.

Спустя несколько лет вокруг всей этой истории разгорелся скандал. Бывшие солистки коллектива дали о певице нелестные интервью и сообщили, что отцом ее ребенка является Валерий Меладзе. Позже женатый артист публично подтвердил эту информацию. В 2014 году он официально расторг брак с супругой, а вскоре Джанабаева подарила ему еще одного сына. По слухам, до этого возлюбленные успели тайно пожениться.

Сейчас пара растит уже троих детей – в 2021 году у них родилась дочь Агата. С тех пор как “ВИА Гра” распалась, Альбина занимается сольной карьерой и регулярно радует поклонников своего творчества новинками.



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