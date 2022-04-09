 

Мнение: О поведении ВС РФ на освобожденных территориях

09.04.2022, 4:00, Разное
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Основные документы определяющие порядок обращения с местным населением и военнопленными ВСУ со стороны ВС РФ в ходе проведения СВО на Украине.

В целом, если смотреть с февраля, данные приказы соблюдаются, иначе Украине и ее хозяевам не пришлось бы фабриковать дешевые фейки – с реальной фактурой проблема, что и обеспечивается действиями таких приказов.

Источник: Colonel Cassad



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