Глава СЖР заявил о неприемлемости санкций ЕС против руководителей российских СМИ

Союз журналистов РФ (СЖР) считает неприемлемым введение санкций против руководителей ТАСС, ВГТРК, «Московского комсомольца» и других российских СМИ со стороны ЕС, сообщил глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев.

«Санкции в отношении журналистов и медиаменеджеров ведущих российских СМИ неприемлемы. Видимо, у деятелей ЕС уже заканчивается фантазия, и они уже просто находят для новых санкций каких-то известных в РФ людей, в числе которых есть и наши коллеги. Конечно, мы можем обращаться в правозащитные журналистские организации по этому поводу, но в нынешней ситуации вряд ли это приведет к каким-то результатам», – приводит текст заявления главы Союза журналистов РФ ТАСС.

Соловьев подчеркнул, что со стороны РФ даже в качестве зеркального ответа не было случаев введения санкции против журналистов и представителей зарубежной медиаиндустрии.

Накануне ЕС утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России. Как стало известно, Евросоюз рамках пятого пакета санкций против РФ ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР. В частности, санкции ЕС введены против гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева, гендиректора ТАСС Сергея Михайлова, гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко. При этом Евросоюз скоро может исчерпать возможность введения новых санкций против России.

Ранее глава Союза журналистов РФ (СЖР) Владимир Соловьев назвал применение санкций к журналистам ограничением свободы информации. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию.

Напомним, в конце февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о планах ЕС запретить вещание телеканала Russia Today (RT) и работу агентства Sputnik. По этому поводу главред телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что такое решение ЕС «показывает, кто чего стоит, а главное – чего стоит хваленая европейская демократия».

Комментируя ситуацию, экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил институты Европы в попытке заставить замолчать СМИ, говорящие правду о событиях на Украине, где националисты убили тысячи людей, а НАТО своей экспансией спровоцировало обострение.

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