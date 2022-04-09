 

США расширили ограничения на экспорт продукции в Россию и Белоруссию

09.04.2022, 3:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Администрация Соединенных Штатов приняла решение расширить ограничения на экспорт различной продукции в Россию и Белоруссию, соответствующее уведомление Министерство торговли США разместило в Федеральном реестре.

В уведомлении говорится, что власти США в свете операции РФ на Украине «расширяют для РФ и Белоруссии требования на наличие лицензии, согласно правилам регулирования экспорта, на все наименования в списке товаров, подлежащих экспортному контролю». В указанный перечень, опубликованный на сайте Минторга США, входят сотни различных видов продукции. В их числе различные категории трубных клапанов, удобрений, подшипников, передает ТАСС.

Напомним, в среду стало известно о планах США ввести «полные блокирующие санкции в отношении имеющих жизненно важное значение крупных российских государственных предприятий».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Прокуратура сообщила о разоблачении организатора схемы подделки документов для получения “карты поляка”

20.11 / «IT-куб» для школьников и молодежи открыли в Калининграде

30.09 / В Беларуси студенты устраивают “сидячие демонстрации”. Руководители вузов пугают их прокуратурой и ОМОН

13.01 / ABC News – борьба с коронавирусом напомнила американским медикам войну в Ираке

08.07 / Конференцию премьера Испании на базе НАТО в Литве прервал сигнал тревоги

04.12 / Врач-сексолог рассказал о смертельной опасности таблеток для потенции

06.11 / Bentley станет полностью электрическим к 2030 году

07.08 / Оговорка Трампа спровоцировала ажиотаж на футболки с шутливой надписью

11.03 / ЕС собрался расширить санкции против России

14.10 / В РФ отреагировали на требования Вашингтона по СНВ-3

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика