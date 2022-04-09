США расширили ограничения на экспорт продукции в Россию и Белоруссию

Администрация Соединенных Штатов приняла решение расширить ограничения на экспорт различной продукции в Россию и Белоруссию, соответствующее уведомление Министерство торговли США разместило в Федеральном реестре.

В уведомлении говорится, что власти США в свете операции РФ на Украине «расширяют для РФ и Белоруссии требования на наличие лицензии, согласно правилам регулирования экспорта, на все наименования в списке товаров, подлежащих экспортному контролю». В указанный перечень, опубликованный на сайте Минторга США, входят сотни различных видов продукции. В их числе различные категории трубных клапанов, удобрений, подшипников, передает ТАСС.

Напомним, в среду стало известно о планах США ввести «полные блокирующие санкции в отношении имеющих жизненно важное значение крупных российских государственных предприятий».

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