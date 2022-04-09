Мнение: О расплате за «вот это вот всё»… Кто раскошелится первым?

С самого утра 24 февраля каждому было понятно, что за это придётся заплатить. Дорого. Очень. В принципе, даже было понятно, насколько.

Оставался, конечно, «не до конца прояснённым» вопрос, кто конечный плательщик. На кого сильные мира сего повесят все огромные издержки. Теперь и он снимается с повестки дня. Достаточно лишь посмотреть на ценники в магазинах.

И, кстати, у ярлычков с циферками появилось «дополнение». Такое… патриотичненькое. Чтобы слегка подсластить горькую пилюлю

Из Европы сообщают, что в голландских магазинах рядом с ценниками, цифры на которых уже шокируют граждан, появились вот такие красные таблички.

Надпись гласит: «Дорого? Захлопни пасть! Слава Украине!».

Не исключено, впрочем, что это перформанс украинских беженцев и вообще не имеет повсеместного распространения.

Но что бесспорно, так это то, что страдать от повышения цен приходится не только россиянам. Продовольственная #инфляция в мире достигла рекордных уровней, но это ещё не конец. Возможны проблемы с поставками зерновых и масличных из Украины и России. А на очереди — энергетический #кризис. Возможно, худший за полвека.

В 1973 году, после войны Судного дня между Израилем и коалицией арабских государств, ближневосточные производители нефти объявили эмбарго на экспорт нефти в #США из-за поддержки Вашингтоном Тель-Авива. Это привело к огромному глобальному энергетическому кризису. Буквально за три месяца #нефть подорожала в четыре раза. Правда, в то время в Белом доме думали, что потеря доли рынка нанесет финансовый ущерб нефтедобывающим странам и заставит их пойти на попятную. Однако арабы с лихвой компенсировали потерю рыночной доли гораздо более высокими ценами. А вот американские потребители сильно пострадали из-за нехватки топлива и принятия срочных мер для энергосбережения. Несладко пришлось и европейцам. В Старом Свете не только выросли #цены, но и было установлено нормирование расхода топлива и введены национальные ограничения по допустимому скоростному режиму для экономии. Развитые страны «колбасило» более 10 лет. Лишь обструкционистская позиция Советского Союза, который на словах поддерживал часть арабских государств, а не деле предложил свои нефтегазовые ресурсы Европе, позволила выжить Западу.

Но теперь такого «штрейкбрехера» не предвидится. И кроме того сегодняшний энергетический #дефицит связан со всеми видами ископаемого топлива, а не только с нефтью. Европа импортирует из России почти половину угля и природного газа и примерно четверть нефти. И как только она пожелала ввести антироссийские #санкции на российские энергогосители, началось… Индонезия подняла цены на свой уголь на 42%, австралийские угледобывающие компании заявили об ограниченных возможностях заменить российский кокс, а цены на уголь в Азии резко подскочили на фоне сообщений о том, что европейские покупатели ищут новые поставки для замены своего российского угольного импорта. Более того, на мировом рынке газа уже наблюдается дефицит, и, если российское «голубое топливо» перестанет поступать в #ЕС, его будет нечем сразу заменить, несмотря на все усилия американских производителей СПГ по наращиванию экспорта. В итоге стоимость жизни уже повышается по всему континенту, и правительства европейских стран изо всех сил пытаются ограничить этот рост. А может быть, уже и не пытаются.

В общем, правило «в хрустальном доме нельзя кидаться камнями» применимо не только к Москве. К Брюсселю тоже. И хотя всё происходящее в европейских магазинах точно не погубит Старый Свет, остаётся неясным, как долго и как много его граждане готовы платить за евроатлантическую солидарность. Судя по тому, что украинские новости уже больше недели как оперативно переключены с «героического сопротивления врагу» на «бесчисленные зверства оккупантов», эта готовность не слишком высока. И только апелляция к «общечеловеческому долгу» ещё способна сподвигнуть обывателя на новые жертвы.

А они — потребуются.

Но вот какой вопрос по-настоящему важен. Почему это #цены на оливковое масло, производимое внутри Евросоюза, выросли больше, чем на подсолнечное, импортируемое в том числе из Украины?

—