 

Мнение: Когда-то было умилительно

09.04.2022, 2:50, Разное
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По крайней мере, для многих. “Вот у нас какой смешной дедушка – такой мнительный, с легкой придурью…” На фото – прощание с Жириновским. Подходят типа высшие чины государства. Когда подошел Путин – как видим, разогнали всех, ДАЖЕ УБРАЛИ ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ. Чтобы они, значит, не дай бог не осквернили своим зловонным и поганым дыханием высочайшую стерильность.

Странно, что самого Жирика из гроба не вынули от греха подальше.

А это ведь уже паранойя в чистом виде. Особенно учитывая, что в стране-то вроде как ковид успешно побежден.

Источник: Размышления вольного социолога



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