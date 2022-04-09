Мнение: Когда-то было умилительно





По крайней мере, для многих. “Вот у нас какой смешной дедушка – такой мнительный, с легкой придурью…” На фото – прощание с Жириновским. Подходят типа высшие чины государства. Когда подошел Путин – как видим, разогнали всех, ДАЖЕ УБРАЛИ ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ. Чтобы они, значит, не дай бог не осквернили своим зловонным и поганым дыханием высочайшую стерильность.

Странно, что самого Жирика из гроба не вынули от греха подальше.

А это ведь уже паранойя в чистом виде. Особенно учитывая, что в стране-то вроде как ковид успешно побежден.