Мнение: Письмо: “Не хотела терять эту дружбу!”

Мне казалось, что я несколько раз уже отвечала на вопросы, как общаться с людьми, оказавшимися в другом лагере.

Но, видимо, мои ответы не всем были понятны.

Отвечаю понятней.

Если это – очень близкий человек, с которым вы не хотите рвать отношения, не можете дистанцироваться, обычно родители, муж, дети, сестра-брат, иногда очень близкий и любимый друг, выход только один – игнорировать тему и обходить. Не отвечать, не реагировать, не поддерживать дискуссии, не раздражаться на то, что он смотрит на все не так, как вы, и видит все иначе.

Если это не близкий человек, человек, с которым вы готовы порвать отношения, можете порвать.

По крайней мере временно дистанцируйтесь от такого и не общайтесь, если он хочет говорить о своей позиции, зная, что вы – на другой стороне. Он вовлекает вас в схватку, куда вы сольете много энергии, потому что все такие схватки – в черном поле.

Друзья-комментаторы, объясните читателям, почему – в черном?

И почему со знакомым нельзя слушать и помалкивать, сохраняя общение, как в случае самых близких?

И вот вам письмо для иллюстрации.

eleniko_111

Здравствуйте, Эволюция.

Прошу разбора диалога с моей подругой, пусть будет М., многолетняя дружба с которой, кажется, вчера оборвалась на почве известных событий.

Бэкграунд: мы познакомились больше 10 лет назад, так как наши бойфренды были братьями.

Бойфренды остались в прошлом, а наша дружба сохранилась. Некоторое время я считала ее своей самой близкой подругой, она – не знаю, но мы могли часами говорить обо всем. Были искренние, доверительные и уважительные отношения. Общение в основном было в сети, так как живем в разных странах и разных национальностей (она с Кавказа). Когда мы обе вышли замуж, родили детей, плюс она уехала с мужем-американцем в Америку, стали общаться реже, но задушевные беседы до утра время от времени случались.

(Автор задушевно беседовала по ночам, когда у ее американской подруги был день. Это пример плохого “мы”. Автор так хотела дружить, что жертвовала сном. Ее подруга – нет)

Вчера у нас состоялся разговор, который, похоже, положил конец всему хорошему, что было до.

М: (кидает ссылку на видео)

Ты, кажется, возмутилась, когда я выложила фотографию русского нациста. Вот как глубоко укоренился нацизм в твоей стране.

Я: Спасибо за внимание к нашей стране. Мы сами разберемся.

М: Если бы вы разбирались с проблемами в вашей стране и не лезли в чужие – всем было бы хорошо.

Я: Надеюсь, тебе полегчало.

М: Так вот почему ты молчишь. Не потому, что боишься, а потому, что тебя радует то, что делает твоя страна.

Я: Мне казалось, в Америке ты училась на психолога. Не заметно.

М: Есть то, в чем русского человека не переплюнет никто – язвительность.

Я: А я смотрю, обобщать и тыкать носом – это прямо тренд.

М: Если ты особенная, то сейчас, как никогда, могла бы себя проявить, так же, как это делают многие твои сограждане. С тех пор, как началась война, слушаю только русских аналитиков. Глубокое им уважение. А молчащих и поддакивающих приходится обобщать. На твои налоги покупаются пули, которые делают все это.

Я: Я рада, что ты далека от всего этого и так со смаком судишь людей.

М: На героизм ты не способна, это понятно, но твоя выходка с комментом, якобы защищающим твою страну, и твой тон в беседе какой цели служат?

(Дальше автор будет сокрушаться, что косячила в диалоге. На самом деле она больше сливалась. Подруга пришла ее пинать, как бы воюя в ее лице с русскими, а автор беспомощно огрызалась. Когда вас обвиняют в том, что идет война, ничего отвечать не надо. Ни оправдываться, ни огрызаться, ни обвинять в ответ. Любой ответ на такое обвинение будет мимо границ, потому что обвинение это – мимо границ. Обвинение в границах – это когда некто говорит, какой ущерб лично вы нанесли лично ему. Вот здесь вы можете принять претензию и извиниться-компенсировать, или отклонить претензию, если не согласны. Когда же некто, выступая от лица кого-то, кто его не уполномочил, обвиняет вас в том, что вы не совершали, говорить не о чем. Любой ваш ответ – мимо границ. Кто понимает и дополнит?)

Сразу после этого она меня заблокировала.

Про коммент, который она упоминает – он, видимо, послужил спусковым крючком. В самом начале боевых действий она выложила фото каких-то совершенно упоротых скинхэдов, отвратительные пьяные рожи. И с подписью (дословно не воспроизведу), вот, мол, чего ждать от России, когда там такое. Я ответила: “Неужели ты правда думаешь, что русские – такие? Это упыри, которые есть в любой нации”. Мой ответ тоже неточный, но посыл точно такой. Дело было почти месяц назад, и тот пост М. сразу почти удалила. Меня удивил ее пост, потому что мы разговаривали про скинхэдов буквально с первых дней знакомства, и она знает, хотя, может, и не помнит, мою позицию в этом вопросе, что скинхэды отвратительны, разделение по нациям недопустимо. Мне казалось, что эта ситуация с фото и комментарием – это просто какое-то недоразумение.

(Автор – Училка. Она верит, что ее лекция образумит подругу, та поменяет свое мнение. Она думает, что на ее мнение подруга будет ориентироваться или что она станет хорошо относиться к русским ради нее. То есть автор очень много на себя берет. Это личное дело людей, как относиться к тому и этому, они субъекты воли. Если вам категорически не нравится их отношение к чему-то важному для вас, отойдите от них. Или не отходите, если это очень близкий человек, терпите, мягко огибая все острые углы и сокращая столкновения. Но в случае автора близость с подругой ей только мерещилась. Поясните?)

Другие материалы, включая военные, которые она постила, я не комментировала. И вдруг спустя месяц она называет мой коммент “выходкой” и поворачивает все так, будто я защищаю скинхедов, что ли??

(Автор была не согласна, но сидела тихо, надеясь завоевать лояльность подруги. Нет. Той мало отсутствия возражений по этому вопросу, той нужно однозначное согласие. И для подруги ситуация простая: нет согласия по важному вопросу = нет дружбы. А наша автор переживает, что подруга бросила ее. Увы, народ, такое время. Вас бросят многие сейчас, даже если вы аполитичны. И тем более если вы яростный защитник одной из сторон. И если вы при этом не готовы расстаться со всеми знакомыми, кто оказался в другом лагере, вы потратите много энергии на битвы)

Перечитывая наш разговор, я понимаю, что, видимо, сразу взяла не тот тон, стала огрызаться, намеренно уколола ее с этим психологом – знала, что заденет. Видимо, попало в настроение – мы живем в 20-30 км от границы, у нас время от времени приземляются снаряды, а что-то горит или “минируют” – так вообще каждый день.

(Из-за зависимости от подруги автор надевает на нее колпачок, а на себя корону и фантазирует, что обидела любящую ее подругу. Но завтра в дом автора может прилететь снаряд врага и ей страшно. А подруге хотелось бы, чтобы автор не считала врагов врагами, а считала бы врагами своих. Издалека это кажется логичным, но находясь рядом с границей боевых действий – нет. Можно не считать на войне врага врагом, но он вас врагом уже считает. В то же время и автор не хочет понять, что для страны подруги ее страна сейчас – тоже косвенный враг или даже ядерная угроза. И тут хоть скули, хоть огрызайся, конфликт не решишь, только себе навредишь. Молчание здесь – золото. Понятно почему?)

Плюс я сама на четверть украинка. Все это касается лично. И вот приходит М. из Америки и предъявляет, как мне надо жить и вести себя.

(М из Америки больше говорила про себя. На автора ей плевать, поэтому ей и кажется, что автор может не платить налоги и выступать против законов своей страны. К себе домой М автора не зовет, что характерно. Не укрывает ее от бед)

Меня бомбануло. Но я не хотела терять эту дружбу! Можно ли было построить диалог так, чтобы он не закончился так, как закончился? Когда она написала, я думала, нужно ли вообще отвечать. Но мы никогда друг друга не игнорировали. Но ответить, похоже, оказалось еще хуже.

(Можно было бы не отвечать. Можно было бы ответить, что не о чем спорить. Любой вариант лучше, чем бессмысленный спор, где вы несете пургу. Если просто молчать, после разрешения конфликта можно будет возобновить общение, наверное, а если ссориться, вряд ли. Но главное, что, не выступая Училкой и не сливаясь другим багам, вы сбережете себя. Кто объяснит, как людей едят их баги?)