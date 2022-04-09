Общественно бесполезная Маша – Личное мнение
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Мария Шукшина напрыгнула на Ивана Урганта, намекнув на то, что тот распродаёт недвижимость в Москве.
Фото: Соцсети
Процитирую:
Почему «вечерний патриот» Ургант по приезде из Израиля начал заниматься своей недвижимостью, а не чем-то, что могло бы принести пользу нашей стране, я не знаю. Им, «большим патриотам», виднее!
Маш, тебе завидно, что Песков назвал патриотом не тебя? Ты так усиленно патриотила, а Сергеич Ваньку какого-то выбрал?
Вопрос, впрочем, риторический.
Мне, на самом деле, интересно другое.
Рассуждая о пользе стране, ты — вот лично ты — что сделала такого, что попадало бы под это определение?
Отговаривала людей от прививок? Пугала их антиваксеровскими страшилками? Это, по-твоему, польза? А по мне — так это настоящее вредительство.
Это во-первых.
Во-вторых, с каких пор у нас стало запрещено заниматься своей недвижимостью? С каких пор у нас за это осуждают?
Ну, и в-третьих: люди, которые громче всех орут о необходимости приносить пользу стране, по моим наблюдениям, только и ждут, как бы извлечь из этих своих визгов личную выгоду.
Те, кто действительно приносят пользу обществу, заняты делом. Им — не до популистских рассуждений о пользе или об отсутствии таковой. Они просто выполняют свою работу. Им некогда, понимаешь, Маш? Не-ког-да.
Ты — дочка большого советского писателя, всю жизнь как сыр в масле катаешься, до сих пор греешься в лучах папиной славы и ништяков, которые он вам с мамашей оставил.
Не тебе о пользе трындеть. Уж явно не тебе, наша ты общественно бесполезная Маша.
Ясно?
Часто задумываетсь о том, какую пользу вы лично приносите стране? Что надумали?
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Источник: Лена Миро
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