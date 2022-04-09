Общественно бесполезная Маша – Личное мнение

Мария Шукшина напрыгнула на Ивана Урганта, намекнув на то, что тот распродаёт недвижимость в Москве.



Фото: Соцсети

Процитирую:

Почему «вечерний патриот» Ургант по приезде из Израиля начал заниматься своей недвижимостью, а не чем-то, что могло бы принести пользу нашей стране, я не знаю. Им, «большим патриотам», виднее!



Маш, тебе завидно, что Песков назвал патриотом не тебя? Ты так усиленно патриотила, а Сергеич Ваньку какого-то выбрал?

Вопрос, впрочем, риторический.

Мне, на самом деле, интересно другое.

Рассуждая о пользе стране, ты — вот лично ты — что сделала такого, что попадало бы под это определение?

Отговаривала людей от прививок? Пугала их антиваксеровскими страшилками? Это, по-твоему, польза? А по мне — так это настоящее вредительство.

Это во-первых.

Во-вторых, с каких пор у нас стало запрещено заниматься своей недвижимостью? С каких пор у нас за это осуждают?

Ну, и в-третьих: люди, которые громче всех орут о необходимости приносить пользу стране, по моим наблюдениям, только и ждут, как бы извлечь из этих своих визгов личную выгоду.

Те, кто действительно приносят пользу обществу, заняты делом. Им — не до популистских рассуждений о пользе или об отсутствии таковой. Они просто выполняют свою работу. Им некогда, понимаешь, Маш? Не-ког-да.

Ты — дочка большого советского писателя, всю жизнь как сыр в масле катаешься, до сих пор греешься в лучах папиной славы и ништяков, которые он вам с мамашей оставил.

Не тебе о пользе трындеть. Уж явно не тебе, наша ты общественно бесполезная Маша.

Ясно?

Часто задумываетсь о том, какую пользу вы лично приносите стране? Что надумали?

—