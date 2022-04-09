Минюст включил рэпера Face в реестр СМИ-иноагентов

В реестр СМИ-иноагентов включены шесть человек, среди которых Иван Дремин, известный как рэпер Face, информирует Министерство юстиции России.

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов шесть физлиц, включая Ивана Дремина, известного как рэпер Face, и экс-адвоката Марка Фейгина, следует из информации на сайте ведомства.

В обновленный реестр также вошли журналистка «Новой газеты» Ирина Борухович (Тумакова), журналистка признанного в РФ СМИ-иноагентом «Idel.Реалии» Екатерина Маяковская, писатель и журналист Андрей Филимонов, научный сотрудник и преподаватель НИУ ВШЭ Дмитрий Дубровский.

Ранее в список СМИ-иноагентов были включены историк и блогер Евгений Понасенков, основательница издания The Bell Елизавета Осетинская и еще шесть человек.

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