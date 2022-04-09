Украинские власти заблокировали в морских портах 77 судов из 18 стран

Украинские власти удерживают 77 иностранных судов из 18 государств в портах страны, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В украинских портах продолжают оставаться заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств», – приводит ТАСС данные начальника Национального центра управления обороной России, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине. Он подчеркнул, что созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море.

Генерал напомнил, что Вооруженные силы РФ ежедневно с 08.00 до 19.00 открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Информация о порядке функционирования морского гуманитарного коридора круглосуточно транслируется по УКВ-радиосвязи (на 14-м и 16-м международных каналах на английском и русском языках каждые 15 минут).

Мизинцев отметил, что киевские власти по-прежнему не подтверждают и всячески уклоняются от взаимодействия в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора. В свою очередь, со стороны РФ принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей. Он также сообщил, что 8 апреля российской стороной безвозмездно и без всяких условий передано Украине спасательное судно «Сапфир» в заранее согласованном с Международной морской спасательной службой районе передачи.

Глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине подчеркнул, что Киев не подтверждает готовность обеспечить безопасность выхода иностранных судов в район сбора и всячески уклоняется от взаимодействия с Международной морской организацией по решению этого вопроса, продолжая использовать заблокированные в своих портах суда и экипажи в качестве живого щита.

Напомним, 31 марта в Минобороны заявляли, что украинские власти насильно удерживают в портах городов Черноморск, Одесса, Николаев и Южный 68 судов из Турции, Китая, Швейцарии, Греции, Мальты, Панамы, Маршалловых островов, Сьерра-Леоне, Коморских островов, Белиза, Либерии, Каймановых островов, Дании, Сирии. В российском оборонном ведомстве также обращали внимание, что украинские власти призывают экипажи иностранных судов отказаться от использования российского морского гумкоридора, стремясь использовать иностранные суда и экипажи в портах Украины в качестве живого щита.

Кроме того, в Минобороны сообщали, что украинские власти пытаются переложить вину за создание минной опасности в Черном море на Россию, выдавая устаревшие мины украинских военно-морских сил в проливе Босфор и у побережья Румынии за российские.

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